Nâng tầm chuẩn sống toàn cầu với căn hộ studio Nobu Danang

Mang tinh thần Hollywood phóng khoáng, Nobu Danang biến từng m2 của căn studio thành không gian cá nhân - nơi thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống toàn cầu chuẩn mực.

Nobu Danang - toà nhà đầu tiên tại Đông Nam Á mang chuẩn phong cách sống Nobu, kiến tạo nên dòng căn hộ studio, hứa hẹn trở thành biểu tượng dành riêng cho công dân toàn cầu. Với diện tích 42,2-43 m2, rộng hơn so với mặt bằng chung, căn hộ studio tại Nobu Danang đang tạo lập chuẩn mới cho bất động sản (BĐS) giới hạn.

Không gian tinh gọn theo chuẩn sống toàn cầu

Thiết kế không vách ngăn với tường kính mở rộng, cùng chiều cao trần lên đến 2,95 m tạo hiệu ứng thị giác liền mạch, kéo dài chiều sâu và mở rộng không gian tối đa. Tiêu chuẩn thiết kế hiện đại và tư duy thẩm mỹ được cân chỉnh tinh tế, giúp căn studio tại Nobu Danang ngập tràn ánh sáng, cải thiện vi khí hậu và thúc đẩy trạng thái tâm lý tích cực qua cảm giác khoáng đạt tự nhiên.

Thừa hưởng ADN của Nobu quốc tế, chinh phục tiêu chuẩn khắt khe của minh tinh Hollywood và giới tỷ phú toàn cầu, Nobu Danang là khối kiến trúc mang tâm thế phục vụ cảm xúc sống. Căn hộ studio sở hữu tiêu chuẩn ban công rộng đến 1,5 m, có khả năng biến không gian chuyển tiếp giữa nội thất và thiên nhiên thành giá trị cộng thêm nổi trội. Với chiều rộng đủ để bố trí góc trà tĩnh lặng hay khu vườn xanh mát, ban công trở thành nơi tái tạo năng lượng, hít thở cùng biển trời và tái kết nối chính mình sau bộn bề công việc.

Không gian sống mang ADN đẳng cấp của Nobu, tối giản nhưng hiện đại. Ảnh phối cảnh.

Mỗi căn studio tại Nobu Danang là tác phẩm của “starchitect” Clint Nagata (BLINK Design Group), người thổi hồn vào hàng loạt công trình nổi tiếng trải dài khắp Nhật Bản, Maldives, châu Âu… Tông màu trung tính thời thượng, vật liệu tự nhiên như đá sa thạch, gỗ, linen được kết hợp nhuần nhuyễn, kỹ thuật điều tiết ánh sáng khéo léo, tất cả tạo nên không gian ấm áp và hài hoà nhịp sinh học của con người.

Nobu Danang sở hữu “view triệu đô”, lưu giữ triệu khoảnh khắc đáng giá. Từ khung cửa rộng mở, chủ nhân có thể thu vào tầm mắt cả thành phố Đà Nẵng sôi động, với cầu Rồng uốn lượn bên sông Hàn.

Định hình chuẩn đầu tư thế hệ mới

Giữa bức tranh đầu tư BĐS hàng hiệu ngày càng đề cao sự linh hoạt và hiệu suất, căn hộ studio Nobu Danang trở thành điểm chạm lý tưởng, bởi tinh gọn trong diện tích, hào phóng về giá trị khai thác và trải nghiệm đa giác quan. Mặt khác, đầu tư không chỉ là cảm xúc, mà còn dựa trên những con số biết nói.

Chỉ số lấp đầy, tỷ suất sinh lời, khả năng gia tăng giá trị theo chu kỳ thị trường… đều được giới đầu tư xem xét kỹ lưỡng. Những dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu như Nobu, cùng quy trình vận hành chuyên nghiệp, minh bạch dòng tiền thường là ưu tiên trong danh mục nắm giữ dài hạn.

Theo số liệu từ Savills, trong năm qua, căn hộ diện tích nhỏ đạt công suất thuê bình quân vượt mốc 80% tại điểm đến trọng điểm nhờ sự linh hoạt, giá thuê phải chăng. Trong khi đó, mức đầu tư ban đầu của dòng sản phẩm này thấp hơn 30-50% so với căn 2-3 phòng ngủ. Tại Nobu Danang, hiệu suất này được cộng hưởng nhờ hệ thống quản lý chuẩn quốc tế.

Theo mô hình vận hành dự kiến, căn studio Nobu Danang có thể đạt tỷ suất lợi nhuận khoảng 3,7% năm đầu tiên với công suất trung bình 50% và tăng lên hơn 6% vào năm thứ 5 khi đi vào hoạt động ổn định (tỷ lệ lấp đầy 70%). Với giá thuê dự kiến từ 3,8 triệu đồng/đêm, tổng lợi nhuận lũy kế sau 10 năm ước tính lên đến 67,3%, tương đương với doanh thu hơn 3,5 tỷ đồng .

Căn studio là “tấm thẻ quyền lực” đưa bạn vào cộng đồng tinh hoa Nobu trên toàn cầu. Ảnh phối cảnh.

Dù mức giá đầu tư cạnh tranh, chủ nhân căn studio tại Nobu Danang vẫn được tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích mang đẳng cấp Nobu. Từ hồ bơi nước ấm treo lơ lửng trên tầng cao, concierge (quản gia cá nhân) 24/7, trải nghiệm ẩm thực tại gia do đầu bếp Nobu trực tiếp thực hiện, đến khoảnh khắc tận hưởng tại nhà hàng Nobu trực diện biển cao nhất thế giới, thưởng rượu ngắm trăng tại “skybar” với tầm nhìn thu trọn biển trời Đà Nẵng.

Giống phòng suite đắt giá trong chuỗi khách sạn Nobu toàn cầu, căn studio tại Nobu Danang mang vị thế kiêu hãnh, tách biệt với đám đông - nơi cuộc sống không cần quá nhiều thứ, nhưng mọi thứ đều đạt đến chuẩn mực cao nhất.