Trung Quốc học được 'thuật luyện kim' mới

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một phương pháp mới cho phép thu hồi vàng từ rác thải điện tử với chi phí thấp và hiệu suất cao, mở ra hướng tiếp cận bền vững hơn cho ngành tái chế kim loại quý.

Công nghệ mới giúp tăng hiệu suất lọc vàng lên đáng kể. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học Trung Quốc cho biết kỹ thuật này có thể chiết tách vàng từ các bộ xử lý trung tâm (CPU) đã qua sử dụng trong điện thoại, máy tính cũ, cũng như từ bảng mạch in (PCB) của thiết bị điện tử gia dụng chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút.

Quá trình diễn ra ở nhiệt độ phòng, không cần bổ sung năng lượng và ít gây tác động môi trường hơn so với các phương pháp truyền thống.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu suất thu hồi vàng đạt hơn 98% từ CPU và PCB thải bỏ. Với khoảng 10 kg bảng mạch in, hệ thống có thể thu được khoảng 1,4 gram vàng, với tổng chi phí vào khoảng 72 USD , tương đương 1.455 USD mỗi ounce vàng - thấp hơn đáng kể so với giá vàng trên thị trường hiện nay.

Theo các nhà khoa học, đây là phương pháp thu hồi vàng từ rác thải điện tử có chi phí thấp nhất từng được ghi nhận, đủ để biến hoạt động “khai thác đô thị” - thu hồi kim loại quý từ chất thải - thành một mô hình kinh doanh có khả năng sinh lời.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm chuyên gia đến từ Viện Chuyển đổi Năng lượng Quảng Châu, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc, và đã được công bố trên tạp chí khoa học Angewandte Chemie International Edition vào tháng 11/2025 vừa qua.

Điểm khác biệt của phương pháp này nằm ở việc sử dụng dung dịch hỗn hợp kali peroxymonosulfat (PMS) và kali clorua (KCl) để hòa tan vàng mà không cần chất xúc tác bên ngoài. Theo nhóm nghiên cứu, các kim loại quý như vàng và paladi tự đóng vai trò “xúc tác”, kích hoạt phản ứng hóa học giúp kim loại hòa tan vào dung dịch.

Cụ thể, trên bề mặt vàng hoặc paladi, các ion PMS và clorua được kích hoạt, tạo ra oxy đơn nguyên tử và axit hypochlorous - hai chất oxy hóa mạnh có khả năng phá vỡ liên kết kim loại. Các ion clorua sau đó bám vào các nguyên tử kim loại đã bị oxy hóa, giúp hòa tan chúng vào dung dịch để dễ dàng thu hồi.

Cơ chế “tự xúc tác” này được xác định thông qua các thí nghiệm làm nguội và phân tích quang phổ. Nhóm nghiên cứu đến từ Trung Quốc cũng đã tối ưu hóa lượng hóa chất sử dụng để đạt hiệu suất cao nhất mà vẫn giảm thiểu phát sinh chất thải thứ cấp.

Phương pháp "luyện kim" mới dự kiến tăng nguồn cung vàng cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

So với các phương pháp tách vàng truyền thống dựa trên xyanua hoặc hóa chất ăn mòn mạnh, quy trình mới giúp giảm hơn 93% chi phí thuốc thử. Lượng năng lượng tiêu thụ cũng giảm khoảng 62% nhờ không cần gia nhiệt hay sử dụng nguồn điện bổ sung. Nước thải sau quá trình xử lý có thể được khử bằng axit ascorbic, cô đặc và nung để thu được vàng tinh khiết.

Theo số liệu của Hiệp hội Tái chế Tài nguyên Trung Quốc, mỗi năm nước này phát sinh hơn 10 triệu tấn rác thải điện tử, bao gồm điện thoại, máy tính và các thiết bị gia dụng như tivi, tủ lạnh. Trong khi nhiều doanh nghiệp đã tham gia lĩnh vực tái chế, hiệu quả thu hồi kim loại quý vẫn còn chênh lệch lớn.

China Science Daily nhận định phương pháp mới mang lại tiềm năng ứng dụng thực tiễn cao, giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào khai thác mỏ truyền thống, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sang các mô hình thu hồi tài nguyên xanh và bền vững hơn trong bối cảnh tài nguyên kim loại ngày càng khan hiếm.