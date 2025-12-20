TP.HCM sắp quyết định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1/1/2026

Tại kỳ họp tuần sau, HĐND TP.HCM sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng như bảng giá đất lần đầu, bổ sung các dự án đường sắt và các quy định liên quan khu thương mại tự do.

HĐND TP.HCM dự kiến xem xét 15 tờ trình, dự thảo nghị quyết vào ngày 26/12, trong đó có bảng giá đất lần đầu dự kiến áp dụng từ 1/1/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thường trực HĐND TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) vừa có thông báo triệu tập đại biểu HĐND TP.HCM tham dự kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), đồng thời dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra vào chiều 26/12 tại Trung tâm Hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa). Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của TP.HCM trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM dự kiến xem xét 15 tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, đáng chú ý là nội dung xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Đồng thời, các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với quy định về trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do; quy định quản lý khoản thu phân chia và tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ khai thác quỹ đất khu vực TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng).

HĐND TP.HCM cũng xem xét một số tờ trình quan trọng khác, gồm điều chỉnh, bổ sung các dự án đường sắt mới trên địa bàn vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 theo nhu cầu phát triển của TP; quy định miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai đối với tổ chức, cá nhân phải thay đổi giấy tờ do sắp xếp đơn vị hành chính; quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; quy định thủ tục hành chính về thỏa thuận và công bố vùng nước neo đậu thuộc địa giới hành chính TP.HCM.

Đối với nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt, đại biểu HĐND TP.HCM sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 13 tờ trình. Trong đó có các nội dung như: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc); dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương quy mô 300 giường tại Cụm Y tế Tân Kiên (Bình Chánh); dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1).

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai; xem xét tờ trình về nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý; đồng thời xem xét thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm năm 2025 (đợt 3) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội...