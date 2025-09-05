Đã xác thực sinh trắc học toàn bộ tài khoản ngân hàng còn hoạt động

Ngành ngân hàng đã hoàn tất việc đối chiếu sinh trắc học hơn 125 triệu tài khoản cá nhân và tổ chức, góp phần giảm mạnh các vụ gian lận, lừa đảo trực tuyến.

100% tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức còn hoạt động đã được đối chiếu sinh trắc học. Ảnh: Xuân Sang.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 15/8, toàn bộ tài khoản thanh toán cá nhân và tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, theo chỉ đạo triển khai Đề án 06 và Kế hoạch 01.

Cụ thể, toàn ngành đã hoàn tất thu thập, đối chiếu sinh trắc học cho hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân, đạt 100% tổng số lượng tài khoản phát sinh giao dịch số. Với khách hàng tổ chức, đã có hơn 1,3 triệu hồ sơ được xác minh, cũng đạt tỷ lệ 100%.

Theo NHNN, việc xác minh đồng bộ đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác làm sạch dữ liệu, số vụ lừa đảo giảm hơn 59%, các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Trong công tác làm sạch dữ liệu tín dụng, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) hoàn thành 6 đợt đối chiếu, với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline.

Hiện có 63 tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng Mobile app, cùng 32 tổ chức tín dụng và 15 tổ chức trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VNeID.