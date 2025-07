Cận cảnh người dân làm thủ tục bay không giấy tờ tại Tân Sơn Nhất

Nhằm hỗ trợ người dân trong giai đoạn đầu triển khai, từ nay đến 15/8, Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng PC06, PA08, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng lực lượng an ninh sân bay và các hãng hàng không đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn. Mỗi ngày bố trí tối thiểu 2 cán bộ Công an TP.HCM thường trực tại nhà ga T3 để hướng dẫn người dân sử dụng VNeID làm thủ tục bay qua cửa kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay.