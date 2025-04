Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất: Bay hãng nào, di chuyển ra sao?

Nhà ga T3 mới nằm tách biệt so với hai nhà ga T1 và T2, phục vụ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines và Vietjet Air sau cao điểm lễ 30/4-1/5.

Nhà ga quốc nội T3 sắp chính thức đi vào hoạt động, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Với công suất 20 triệu khách/năm, nhà ga mới sẽ giải toả áp lực hiện hữu tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Do nhà ga T3 nằm tách biệt so với nhà ga T1 và T2, hành khách cần lưu ý về cách thức di chuyển, cách kết nối các nhà ga và phân luồng chuyến bay để tránh tình trạng trễ chuyến do đi nhầm.

BAY CHUYẾN NÀO THÌ ĐẾN NHÀ GA T3?

Sau đợt cao điểm lễ 30/4-1/5, các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines và Vietjet Air sẽ chuyển về nhà ga T3.

Các hãng còn lại là Bamboo Airways, Pacifics Airlines, Vasco và Vietravel Airlines vẫn sử dụng nhà ga quốc nội T1.

DI CHUYỂN ĐẾN NHÀ GA T3 BẰNG CÁCH NÀO?

Nếu đi từ hướng đường Trường Chinh, hành khách có thể di chuyển đến đường Cộng Hòa, rẽ vào đường Hoàng Hoa Thám mở rộng hoặc rẽ vào đường 18E đến đường nối Trần Quốc Hoàn trực tiếp dẫn vào nhà ga T3.

Còn từ trung tâm TP.HCM, hành khách đi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Nguyễn Văn Trỗi. Tới công viên Hoàng Văn Thụ, hành khách chạy hướng bên trái, vào hầm chui Hoàng Văn Thụ và đi thẳng đường nối Trần Quốc Hoàn đến nhà ga T3.

Trường hợp hành khách di chuyển từ phía đông TP.HCM thì sẽ đi từ đường Phạm Văn Đồng đến Bạch Đằng, rồi rẽ vào đường Trường Sơn, sau đó đi đường nối Trần Quốc Hoàn đến nhà ga T3.

Với hướng từ phía tây và nam TP.HCM, hành khách đi từ đường An Sương hoặc Tân Kỳ Tân Quý, rẽ vào đường Cộng Hòa rồi di chuyển tiếp đến đường nối Trần Quốc Hoàn đến nhà ga T3.

CÓ XE BUÝT KẾT NỐI NHÀ GA T3 KHÔNG?

Hiện, có 3 tuyến xe buýt nội thành TP.HCM kết nối trực tiếp đến nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm tuyến 109 từ bến xe buýt Sài Gòn, tuyến 152 từ Khu dân cư Trung Sơn, và tuyến 103 bến xe buýt Chợ Lớn - bến xe Ngã Tư Ga.

Ngoài ra, hành khách ở các tỉnh lân cận có thể sử dụng tuyến xe buýt 72-1 từ bến xe Vũng Tàu đến sân bay Tân Sơn Nhất (không trợ giá).

TỪ NHÀ GA T1, T2 SANG T3 THẾ NÀO?

Hành khách có thể di chuyển bằng xe công nghệ, taxi hoặc shuttle bus được sân bay Tân Sơn Nhất bố trí. Trung bình 20 phút có một chuyến shuttle bus để kết nối và di chuyển thuận lợi trong hai cụm nhà ga hành khách.

Trong giai đoạn đầu khai thác nhà ga T3, các lực lượng phục vụ mặt đất sẽ tăng cường hướng dẫn hành khách, ưu tiên hỗ trợ người già, phụ nữ và trẻ em, cũng như hành khách nối chuyến.

Cục Hàng không giao Vietnam Airlines và Vietjet đẩy mạnh truyền thông, thông báo chi tiết đến hành khách về các chuyến bay chuyển sang nhà ga T3. Hai hãng cũng phải bố trí nhân viên túc trực để hỗ trợ kịp thời và xây dựng chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ hành khách lỡ chuyến do nhầm nhà ga.

XE CÁ NHÂN CÓ THỂ GỬI Ở ĐÂU?

Sân bay Tân Sơn Nhất có bố trí bãi xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không với diện tích sàn hơn 70.000 m2, có thể phục vụ hơn 3.000 ôtô và hàng nghìn xe máy cùng lúc.

Ngoài vai trò là nơi giữ xe, công trình còn tích hợp các dịch vụ thương mại, nhà hàng, quầy tiện ích, tạo không gian mua sắm, nghỉ chân cho hành khách.

Bãi xe cao tầng được kết nối trực tiếp với sảnh đến và sảnh đi của nhà ga T3 bằng hệ thống cầu bộ hành, thang cuốn và thang máy, đảm bảo tính tiện lợi và giảm thiểu thời gian di chuyển.

Ngoài ra, ngay phía trước nhà ga T3 có khu vực đậu xe tạm thời, thuận tiện cho xe cá nhân, taxi, xe công nghệ dừng đỗ trong thời gian ngắn. Khu vực này có hệ thống camera giám sát, bảng thông tin hướng dẫn phân luồng và chế tài xử lý xe đỗ quá thời gian quy định.