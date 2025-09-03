USD ngân hàng tăng kịch trần, ngoài 'chợ đen' lập kỷ lục

Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá bán USD lên kịch trần NHNN cho phép ở 26.508 đồng/USD. Tại thị trường tự do, giá bán đồng bạc xanh cũng neo cao kỷ lục.

Giá USD giao dịch trên kênh chính thức tiếp tục tăng mạnh, kịch biên độ được NHNN cho phép. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 27/8, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 25.246 đồng/USD, tăng nhẹ 6 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.984 đồng/USD và 26.508 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN neo ở mức 24.034 - 26.458 đồng/USD.

Tại các ngân hàng quốc doanh, giá bán ra đồng USD hôm nay đều ghi nhận xu hướng tăng, hiện chạm kịch trần NHNN cho phép. Trong đó, Vietcombank niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 26.138 - 26.508 đồng/USD, tăng 6 đồng so với phiên liền trước.

Tương tự, VietinBank và BIDV cũng đồng loạt tăng giá bán ngoại tệ này chạm đỉnh cho phép ở 26.508 đồng/USD. Ở chiều mua, VietinBank niêm yết ở 26.207 đồng/USD còn BIDV niêm yết ở 26.205 đồng/USD.

Ngoài nhóm ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, ACB, MB, HDBank, Eximbank, SHB, VPBank hay Sacombank đều nâng giá bán đồng USD lên mức kịch trần hôm nay. Ở chiều mua vào, mức giá chạy quanh vùng 26.010-26.190 đồng/USD.

Dù các ngân hàng thương mại đang neo giá bán đồng bạc xanh ở mức trần của NHNN, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh lịch sử thiết lập ngày 22/8 ở 26.562 đồng/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD hôm nay bất ngờ tăng mạnh tới 130 đồng ở chiều mua và tăng 150 đồng ở chiều bán. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội chấp nhận giao dịch đồng bạc xanh phổ biến quanh mức 26.780 - 26.870 đồng/USD (mua - bán), và là mức giá cao nhất lịch sử của đồng USD bán ra tại thị trường này.

Trên thị trường thế giới, đồng USD lại đi ngược trong nước khi "quay đầu" giảm hơn 0,1%. Theo đó, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - đang chạy quanh vùng 98,2 điểm. Mức này đã giảm hơn 10% nếu so với thời điểm đầu năm.

Trong báo cáo mới của Ngân hàng UOB (Singapore), tổ chức này đánh giá Đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền suy yếu nhiều nhất trong khu vực giữa bối cảnh các đồng tiền châu Á đang dần phục hồi trong quý II.

Các chuyên gia tại đây dự báo VND sẽ tiếp tục dao động ở vùng giá yếu trong biên độ giao dịch với USD đến hết quý III. Từ quý IV trở đi, VND có thể phục hồi, hòa nhịp cùng xu hướng chung của các đồng tiền châu Á.

"Dự báo tỷ giá đồng USD sẽ ở mức 26.300 đồng/USD trong quý III, 26.100 đồng/USD trong quý IV, 25.900 đồng/USD trong quý I/2026 và 25.700 đồng/USD trong quý II/2026", UOB dự báo.