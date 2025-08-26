Tỷ giá USD/VND biến động trái chiều khi NHNN bán ngoại tệ can thiệp

Các ngân hàng quốc doanh cùng nâng giá bán USD lên 26.510 đồng/USD hôm nay trong khi nhóm ngân hàng thương mại tư nhân lại ghi nhận biến động tăng - giảm trái chiều.

Tỷ giá trung tâm đã hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 26/8. Ảnh: Nam Khánh.

Trong phiên giao dịch hôm nay (26/8), tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 25.273 đồng/USD, tức giảm tới 18 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Tuần trước (18-22/8), tỷ giá trung tâm được nhà điều hành liên tục điều chỉnh tăng qua các phiên. Chốt ngày 22/8, tỷ giá trung tâm của đồng bạc xanh niêm yết ở mức kỷ lục 25.298 đồng/USD, tăng 49 đồng so với cuối tuần trước đó.

So với cuối tháng 7, hiện tỷ giá trung tâm đã tăng 70 đồng. Còn nếu so với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng ròng gần 4%.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.009 đồng/USD và 26.536 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN đi ngang ở mức 24.060 - 26.550 đồng/USD.

Tại các ngân hàng quốc doanh, giao dịch bán ra đồng USD ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Trong đó, Vietcombank niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 26.120 - 26.510 đồng/USD, tức tăng 30 đồng so với hôm 25/8. So với đầu năm, tỷ giá USD/VND giao dịch tại Vietcombank đã tăng hơn 4%.

VietinBank và BIDV cũng đồng loạt tăng giá bán ngoại tệ này vượt 26.500 đồng/USD. Sau điều chỉnh, VietinBank và BIDV cùng niêm yết giá mua vào ở 26.150 đồng/USD và bán ra tại 26.510 đồng/USD.

Ngoài nhóm ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, ACB, MB, HDBank, Eximbank, SHB, VPBank hay Sacombank lại ghi nhận biến động trái chiều ở giá bán USD.

Trong đó, Techcombank niêm yết giá bán USD cao nhất thị trường ở 26.536 đồng/USD. Tuy nhiên mức bán này lại giảm 19 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Tương tự, SHB cũng giảm 20 đồng xuống mức 26.500 đồng/USD.

Ngược lại, HDBank nâng giá bán USD thêm 30 đồng lên mức 26.510 đồng/USD. Cùng niêm yết giá bán 26.510 đồng/USD còn có ACB, tương ứng tăng 20 đồng so với hôm 25/8.

Giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại hạ nhiệt do từ ngày 25/8, NHNN đã triển khai hoạt động bán ngoại tệ kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày với giá 26.550 đồng/USD đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm.

Theo đó, các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa 3 lần. Với giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD , các ngân hàng được hủy tối đa 2 lần. Thời điểm áp dụng phương pháp bán ngoại tệ kỳ hạn trong hai ngày 25-26/8. Động thái này của nhà điều hành được nhận định là để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về mức cân bằng, cũng là lý do giúp tỷ giá USD/VND trên thị trường hạ nhiệt 2 ngày gần đây.

Trên thị trường tự do, giá USD đang đi ngang. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội chấp nhận giao dịch đồng bạc xanh phổ biến quanh mức 26.510 - 26.580 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường thế giới, giá USD cũng đã giảm nhẹ. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - giảm 0,02 điểm, xuống 98,4 điểm.

Tuần trước, đồng USD cũng lao dốc mạnh trước những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. So với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, đồng USD đã suy yếu hơn 9% kể từ đầu năm đến nay.

Hiện các định chế tài chính lớn như Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank đều dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% vào tháng 9 tới. Một số chuyên gia nhận định đồng USD vẫn trong giai đoạn khó khăn khi thông tin hạ lãi suất được đưa ra.