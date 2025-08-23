Bán 'vàng đen' cho nước ngoài thu tỷ USD

Trong khi giá tiêu thế giới đồng loạt giảm, giá mặt hàng được ví như "vàng đen" của nước ta vẫn tiếp tục duy trì đà tăng. Nhờ giá xuất khẩu cao, kim ngạch đã chạm mốc 1 tỷ USD.

Giá hồ tiêu Việt Nam tăng cao

Hiệp hội Tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết chỉ riêng nửa đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã xuất khẩu gần 11.000 tấn, thu về 72 triệu USD . Kết quả này đã nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu từ đầu năm đến ngày 15/8 lên 1 tỷ USD . So với tháng trước, xuất khẩu hạt tiêu trong nửa đầu tháng 8 giảm 0,2% về khối lượng, nhưng giá trị tăng 2,1% nhờ giá xuất khẩu cao hơn.

Giá tiêu Việt Nam ‘đi’ ngược chiều thế giới. Ảnh minh họa: IT.

Thị trường hồ tiêu toàn cầu tháng 7 cho thấy sự sụt giảm ở hầu hết quốc gia sản xuất chủ lực. Giá tiêu đen tại Brazil giảm tới 425 USD /tấn, xuống còn 5.750 USD /tấn; tại Indonesia, tiêu đen Lampung giảm cũng ghi nhận mức giảm 295 USD /tấn... Nguyên nhân chính là sức mua từ Mỹ và châu Âu suy yếu, cộng thêm tâm lý chờ đợi kết quả cuối cùng về thuế đối ứng đối với hạt tiêu Brazil.

Trái ngược với xu thế chung, giá tiêu tại Việt Nam lại tiếp tục tăng. Tại cảng TP.HCM, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l xuất khẩu lần lượt lên 6.440 và 6.570 USD /tấn, tăng tới 170 USD /tấn so với tháng trước.

Theo VPSA, giá tiêu hiện ở mức cao và duy trì đà tăng. Ghi nhận giá tiêu hôm nay (23/8) tại thị trường trong nước tiếp tục tăng thêm 500-3.000 đồng/kg, lên mức 142.500-146.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, VPSA cho biết mức giá trên vẫn thấp hơn nhiều so với các dự báo hồi đầu năm, rằng giá tiêu có thể lên 180.000 đồng/kg, thậm chí là 200.000 đồng/kg trong năm 2025 do biến động của thị trường.

Hiện vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay tại Việt Nam đã chính thức kết thúc với sản lượng ước đạt 180.000 tấn, giảm 10.000 tấn so với năm 2024 do không có sự mở rộng diện tích trồng mới hồ tiêu trong niên vụ vừa qua.

Việc không mở rộng diện tích cùng với tình hình thời tiết bất lợi đã góp phần khiến nguồn cung hạn chế. Chính yếu tố khan hiếm này đã tạo lực đẩy cho giá tiêu trong nước đi ngược xu hướng toàn cầu.

VPSA cũng dự báo giá tiêu toàn cầu sẽ tăng trong nửa cuối năm khi nhu cầu mua thêm từ các thị trường lớn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam.

Cung cấp hồ tiêu số 1 cho Mỹ

Từ đầu năm tới nay, những nước xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất vào Mỹ là Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Việt Nam vẫn tiếp tục là nguồn cung lớn nhất cho thị trường Mỹ, chiếm 64,4% trong tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu vào nước này.

7 tháng đầu năm, xuất khẩu tiêu Việt Nam sang Mỹ chỉ đạt gần 33.000 tấn, giảm 24% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, kim ngạch lại tăng 21%, đạt 248 triệu USD nhờ giá xuất khẩu cao. Việt Nam vẫn duy trì vị trí nhà cung cấp số một.

Theo VPSA, thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp dụng từ tháng 4 từng khiến giá tiêu Việt có lúc chạm đáy 120.000 đồng/kg. Nhưng từ tháng 7, giá bật tăng trở lại, hiện dao động quanh mức 145.000 kg, giúp doanh nghiệp phần nào bù đắp chi phí.

VPSA dự báo dù quý III gặp khó nhưng từ quý IV năm nay và quý I/2026, đơn hàng từ Mỹ sẽ tăng mạnh khi các nhà nhập khẩu bắt đầu tích trữ cho mùa cao điểm.

Dự báo giá tiêu toàn cầu sẽ tăng trong nửa cuối năm. Ảnh minh họa: IT.

Theo ông Lê Việt Anh - Tổng thư ký VPSA, mức thuế 20% của Mỹ chưa phải là mối đe dọa lớn, bởi hầu hết đối thủ khác còn chịu thuế cao hơn. Brazil và Ấn Độ thậm chí bị áp tới 50%, trong khi Indonesia ở mức 19%, gần tương đương Việt Nam. Với lợi thế thuế quan, năng lực cung ứng ổn định và vị thế dẫn đầu, hạt tiêu Việt Nam vẫn giữ ưu thế cạnh tranh.