Giá USD hôm nay (25/8) đã hạ nhiệt ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện bán can thiệp ngoại tệ kỳ hạn.

Hôm nay (25/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.291-25.298 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Trước đó, tỷ giá USD trung tâm đã tăng mạnh 49 đồng trong tuần qua và xác lập mức kỷ lục 25.298 VND/USD.

Với biên độ 5%, hiện khung tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 24.026 - 26.556 VND/USD.

Giá USD hạ nhiệt trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước bắt đầu triển khai hoạt động bán ngoại tệ kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD từ hôm nay.

Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp ngoại tệ kỳ hạn, giá USD hạ nhiệt.

Tuy nhiên, giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về thế cân bằng. Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD , các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Thời điểm áp dụng phương pháp bán ngoại tệ kỳ hạn trong 2 ngày là 25 và 26/8. Thông tin này khiến giá USD trên thị trường dịu lại. Giá USD của các ngân hàng thương mại hiện thấp hơn giá bán ra của nhà điều hành 70 đồng.

Theo đó, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.090 - 26.480 VND/USD, giảm 40 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối tuần trước. So với mức đỉnh thiết lập hôm 21/8, giá bán đồng USD tại nhà băng này đã giảm tới 56 đồng.

Tại BIDV, giá mua vào đồng USD đã giảm mạnh tới 100 đồng, trong khi giá bán ra giảm 82 đồng so với cuối tuần trước, niêm yết tại 26.120 - 26.480 VND/USD. VietinBank diễn biến lại khá khác biệt với giá mua vào tăng khá mạnh 53 đồng, trong khi giá bán ra giảm 27 đồng mỗi USD, niêm yết mức 26.123 - 26.483 VND/USD...

Các ngân hàng lớn khác như Techcombank, ACB, MB, Eximbank, Sacombank cũng đồng loạt giảm giá bán USD xuống dưới 26.500 VND/USD.

Động thái của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh tỷ giá trong nước không ngừng leo thang với mức tăng xấp xỉ 4% kể từ đầu năm, bất chấp đồng USD đang suy yếu trên thị trường quốc tế với chỉ số DXY giảm 10,5% kể từ đầu năm.

Tình trạng căng thẳng tỷ giá xuất phát từ các nguyên nhân như áp lực cầu ngoại tệ trả nợ của Chính phủ tăng, xuất siêu giảm và tâm lý đầu cơ tăng...

Theo giới phân tích, việc cung ứng các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn (có hủy ngang) của Ngân hàng Nhà nước nhằm thiết lập một ngưỡng chặn cứng cho tỷ giá liên ngân hàng quanh mức 26.550 đồng, đồng thời xóa bỏ kỳ vọng của thị trường về việc NHNN sẽ tiếp tục nới trần tỷ giá.

Với động thái can thiệp trên, cùng với kỳ vọng Fed giảm lãi suất và kiều hối, giải ngân FDI tăng tốc cuối năm, dự kiến tỷ giá sẽ “dịu” trở lại.