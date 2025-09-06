Giá USD tự do lần đầu vượt 27.000 đồng

Đồng bạc xanh giao dịch tại ngân hàng chạm mức kịch trần trong khi thị trường tự do tăng cao, hiện đóng cửa tại vùng đỉnh trên 27.000 đồng.

Giá USD giao dịch trên thị trường "chợ đen" bất ngờ tăng vọt. Ảnh: Nam Khánh.

Theo đó, giá USD trên thị trường tự do hôm 6/9 được điều chỉnh tăng mạnh. Các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch đồng bạc xanh trong vùng 26.915 - 27.015 đồng/USD, tăng 115 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Đây là mức giá USD cao chưa từng có được ghi nhận trên thị trường tự do.

Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố áp dụng trong phiên 6/9 ở mức 25.248 đồng/USD. Với biên độ +/-5%, các ngân hàng được niêm yết giá sàn - trần USD trong khoảng 23.986 - 26.510 đồng/USD.

Tương tự, tại các ngân hàng thương mại, giá USD giữ ở mức cao. Nhiều ngân hàng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 26.190 - 26.510 đồng/USD. VietinBank mua vào 26.220 đồng/USD, bán ra 26.510 đồng/USD. BIDV niêm yết ở 26.140 - 26.500 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, ACB, Sacombank, Eximbank, SHB, Techcombank, MB... cùng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần. Ở chiều mua vào, giá dao động quanh vùng 26.160-26.200 đồng/USD.

Liên tục nhiều phiên gần đây, NHNN tăng tỷ giá trung tâm và sau đó giá USD bán ra tại ngân hàng thương mại lập tức theo đà lên mức kịch trần. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá USD bán ra tại các ngân hàng đã tăng gần 4%.

Theo Chứng khoán MB (MBS) nhận định tỷ giá chịu áp lực một phần do Kho bạc Nhà nước tiếp tục chào mua USD từ các ngân hàng thương mại, làm hạn chế nguồn cung ngoại tệ.

Ngoài ra, các nguyên nhân khác tác động làm tỷ giá tăng còn có chính sách tiền tệ nới lỏng, môi trường mặt bằng lãi suất thấp; rủi ro về vấn đề thuế quan còn hiện hữu làm gia tăng nhu cầu dự trữ ngoại tệ; giá vàng tăng mạnh kéo theo áp lực gián tiếp lên tỷ giá.

Trước đó, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng thừa nhận tỷ giá đang chịu áp lực khá lớn do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường. Những áp lực và thách thức từ cả bên ngoài lẫn trong nước đang tác động tới điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2025.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) Phạm Chí Quang cũng cho biết thời gian qua, NHNN đã thực hiện các chính sách điều hành nhằm duy trì mặt bằng lãi suất thấp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Để duy trì mặt bằng lãi suất thấp thì phải có sự đánh đổi nhất định, trong đó có tỷ giá.

Việc mặt bằng lãi suất VND thấp trên thị trường liên ngân hàng làm chênh lệch lãi suất âm giữa đồng VND và USD, khiến đồng bạc xanh hấp dẫn hơn, dẫn tới hành vi chuyển đổi sang đồng tiền lãi suất cao hơn.

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm mạnh 0,6% nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. Chỉ số USD-Index hiện dừng ở mức 97,74 điểm.

Đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt sau khi báo cáo việc làm hàng tháng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng ít lao động hơn so với dự báo, khẳng định tình trạng yếu đi của thị trường lao động Mỹ. Bối cảnh này càng củng cố thêm kịch bản Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này.