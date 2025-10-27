Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đàm phán thương mại Hàn Quốc - Mỹ bế tắc

  • Thứ hai, 27/10/2025 12:11 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Các cuộc thảo luận giữa Hàn Quốc và Mỹ về nội dung chính của gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, điểm bất đồng lớn nhất trong các cuộc đàm phán thương mại hai nước, vẫn đang bế tắc.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết các cuộc thảo luận giữa Hàn Quốc và Mỹ về nội dung chính của gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, điểm bất đồng lớn nhất trong các cuộc đàm phán thương mại hai nước, vẫn đang bế tắc.

Hiện tại, Hàn Quốc và Mỹ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung về thành phần và việc thực hiện gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ mà Hàn Quốc đã hứa thực hiện khi hai nước đạt được thỏa thuận thương mại rộng rãi vào tháng 7/2025, khiến chưa rõ liệu một thỏa thuận thương mại có thể được công bố tại hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 29/10 hay không.

Phát biểu với báo chí hồi tuần trước, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết phương pháp đầu tư, số tiền đầu tư, thời gian biểu, cách hai nước chia sẻ tổn thất và phân phối cổ tức, tất cả những điều này vẫn là vấn đề.

Theo ông Lee Jae Myung, phía Mỹ sẽ tìm cách tối đa hóa lợi ích của mình, nhưng không được làm như vậy đến mức gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Hàn Quốc.

Cuộc trả lời báo chí của Tổng thống Lee Jae Myung diễn ra vào ngày 24/10, một ngày sau khi Chánh văn phòng tổng thống Kim Yong Beom và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jeong Kwan có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Rutnick trong chuyến thăm Mỹ ngày 22/10 (giờ địa phương, tức ngày 23/10 giờ Hàn Quốc).

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và vẫn còn một số khác biệt về quan điểm, nhưng sự chậm trễ không nhất thiết có nghĩa là thất bại. Hàn Quốc là đồng minh và bạn bè của Mỹ, vì vậy hai nước có thể đạt được kết quả hợp lý mà mọi người đều có thể chấp nhận.

Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc có sự tương phản rõ rệt với những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một cuộc họp báo ngắn trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 24/10 (giờ Mỹ) khi bắt đầu chuyến công du châu Á, Tổng thống Trump đã khẳng định Mỹ và Hàn Quốc đang rất gần đến giai đoạn hoàn tất.

Giới quan sát Hàn Quốc lo ngại rằng hiện vẫn chưa rõ liệu Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 29/10 tại Gyeongju, bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), có thể đạt được thỏa thuận thương mại hay không, vì các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ đã bộc lộ những khác biệt đáng kể trong nhận thức về tình trạng đàm phán hiện tại.

https://www.vietnamplus.vn/dam-phan-thuong-mai-giua-hai-nuoc-han-quoc-my-van-be-tac-post1072925.vnp

Theo Trường Giang/TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

