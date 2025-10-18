Diễn biến bất ngờ vụ ly hôn tỷ USD của chủ tịch chaebol Hàn Quốc

Vụ ly hôn đình đám của Chủ tịch Tập đoàn SK được Tòa án Tối cao Hàn Quốc gửi lại tòa cấp dưới để xem xét lại. Qua đó, ông Chey Tae-won tạm thời thoát khỏi án chi hơn 972 triệu USD.

Chủ tịch SK Group Chey Tae-won tạm thời thoát khỏi án chi hơn 972 triệu USD từ vụ ly hôn. Ảnh: Reuters.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc vừa hủy bỏ phán quyết ly hôn kỷ lục trị giá 1.380 tỷ won (tương đương 972,5 triệu USD ) giữa bà Roh Soh-yeong và ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK, qua đó giảm bớt áp lực tài chính đối với vị tỷ phú Hàn Quốc.

Vụ việc bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án Gia đình Seoul năm 2022. Theo đó, bà Roh có quyền nhận 66,5 tỷ won (tương đương 46,7 triệu USD ) nhưng lại không được chia một nửa cổ phần của ông Chey trong SK.

Ngoài khoản tiền trên, tòa cũng yêu cầu ông Chey trả thêm 2 tỷ won tiền cấp dưỡng nhưng ông đã nộp đơn kháng cáo phán quyết này.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên phán quyết cấp dưỡng 2 tỷ won, đồng thời hủy quyết định liên quan đến việc chia tài sản cũng như yêu cầu tòa cấp dưới xem xét lại.

Năm 2024, Tòa án Cấp cao Seoul từng cho rằng cổ phần của vị tỷ phú trong công ty mẹ SK là tài sản chung của 2 vợ chồng.

Tòa cũng chấp nhận lập luận của bà Roh rằng cha mẹ bà đã hỗ trợ tài chính cho gia đình ông Chey, giúp tập đoàn phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý, bà Roh là con gái cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo.

Tuy nhiên, số tiền 30 tỷ won (tương đương 21 triệu USD ) mà cựu Tổng thống Roh Tae-woo chuyển cho gia đình Chey có khả năng là số tiền hối lộ ông nhận được khi còn tại chức. Do đó, bà Roh không có quyền yêu cầu chia phần tài sản nào hình thành từ khoản tiền này.

Theo dữ liệu của Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc, SK Group là tập đoàn lớn thứ 2 Hàn Quốc, với tổng tài sản 363.000 tỷ won (tính đến tháng 5, tương đương 255 tỷ USD ). Sau phán quyết hôm 16/10 (giờ địa phương), cổ phiếu của SK đã giảm 5,6%.

Các nhà phân tích nhận định rằng nếu phán quyết trước đó được giữ nguyên, ông Chey có thể phải cầm cố cổ phiếu SK để huy động tiền và động thái này có thể gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Phán quyết này cũng từng dấy lên câu hỏi về cách ông Chey có thể xoay xở được khoản tiền khổng lồ, trong khi phần lớn tài sản của ông nằm trong cổ phiếu các công ty thành viên, chứ không phải tiền mặt.

Việc bán bớt cổ phần SK để lấy tiền có thể gây ảnh hưởng lớn đến quyền kiểm soát ông tại công ty mẹ và SK Hynix.

Vụ ly hôn tiếp tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng, phản ánh mâu thuẫn giữa trách nhiệm cá nhân và việc bảo vệ tài sản doanh nghiệp trong các mô hình tập đoàn gia đình (chaebol) của Hàn Quốc.

Cuộc hôn nhân của ông Chey đổ vỡ công khai từ năm 2015, khi ông tiết lộ đã có con với người phụ nữ khác. Cho đến 2 năm sau, ông nộp đơn ly hôn nhưng đàm phán với bà Roh thất bại, dẫn tới chuỗi kiện tụng kéo dài nhiều năm.

Phán quyết sắp tới của Tòa án Cấp cao Seoul được kỳ vọng giúp vụ tranh chấp ly hôn tỷ USD này đi đến hồi kết.

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes, ông Chey hiện sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD . Ông bắt đầu lãnh đạo SK Group từ năm 1998, sau đó mở rộng tập đoàn sang các lĩnh vực năng lượng, bán dẫn và pin.

Hệ sinh thái SK trải dài từ nhà sản xuất chip SK Hynix, nhà sản xuất pin SK On Co đến nhà mạng SK Telecom.