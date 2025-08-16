Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chaebol Hàn Quốc thoái hết vốn khỏi Vingroup

  • Thứ bảy, 16/8/2025 10:45 (GMT+7)
  • 57 phút trước

SK Group đã rút toàn bộ vốn khỏi Vingroup sau khi bán hết cổ phiếu VIC. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư toàn cầu của tập đoàn.

SK Group là tập đoàn đa ngành lớn thứ hai tại Hàn Quốc, sau Samsung. Ảnh: Yonhap.

Tập đoàn SK (Hàn Quốc) vừa công bố báo cáo bán niên 2025, trong đó tiết lộ công ty con SK Investment Vina II Pte. Ltd đã bán toàn bộ cổ phiếu Vingroup (VIC) vào ngày 5/8.

Thực tế, trong ngày 5/8, thị giá cổ phiếu VIC tăng 5,7% lên 117.500 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch gần 456 triệu đơn vị. Trước đó một ngày, VIC cũng tăng trần lên 111.200 đồng/cổ phiếu khi khối ngoại sang tay khoảng 90 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong nước.

Hồi đầu năm, SK Investment Vina II chuyển nhượng hơn 50,8 triệu cổ phiếu VIC với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Qua đó, SK hạ tỷ lệ sở hữu tại Vingroup từ 6,05% vốn cổ phần xuống 4,72% và không còn là cổ đông lớn. Vì vậy, giao dịch bán hết cổ phần lần này Vingroup không phải công bố thông tin ra thị trường.

Thời điểm đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với bên mua chưa được tiết lộ, do đó không tác động đến giá cổ phiếu VIC trên thị trường.

SK và Vingroup từng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược năm 2019. Theo đó, SK đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào Vingroup, bao gồm giao dịch mua 154,3 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ và 51,4 triệu cổ phiếu thứ cấp từ VinCommerce (nay là WinCommerce).

Theo Korea JoongAng Daily, động thái rút vốn hiện nay nằm trong kế hoạch "tái cân bằng tài chính" để tập đoàn huy động 80.000 tỷ won (58 tỷ USD) trước năm 2026, nhằm dồn nguồn lực cho chip, trí tuệ nhân tạo (AI) và pin xe điện.

Tháng 11 năm ngoái, SK cũng đã bán 5,05% cổ phần tại Masan Group sau khi từng nắm giữ 9,5% tại tập đoàn này. Trong báo cáo thường niên đầu năm nay, SK đã phân loại khoản đầu tư vào Masan là "tài sản sẵn sàng để bán".

Vào tháng 5 vừa qua, SK cũng bán 65% cổ phần Imexpharm (HoSE: IMP) cho Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) với giá khoảng 221 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, hồi tháng 4, lãnh đạo tập đoàn đã làm việc với Bộ Công Thương, đề xuất xây dựng các trung tâm công nghiệp tích hợp tại Việt Nam, gồm trung tâm AI và đổi mới sáng tạo ở Bắc Trung Bộ; trung tâm hydrogen, logistics và đổi mới sáng tạo tại Nam Trung Bộ gắn với dự án LNG Cà Ná; trung tâm nông nghiệp thân thiện môi trường tại Đồng bằng sông Cửu Long, gắn với dự án LNG Cà Mau.

Bên cạnh đó, SK bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển các nhà máy điện LNG tại Việt Nam, đặc biệt tại các địa phương như Nghệ An và Thanh Hóa. Tập đoàn khẳng định cam kết đầu tư lâu dài vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và thân thiện môi trường.

6 chaebol thống trị kinh tế Hàn Quốc, 3 tập đoàn chiếm 1/4 GDP cả nước

Năm 2024, chỉ tính riêng 3 công ty con chủ lực của Samsung, SK và Hyndai, tổng doanh thu đã đạt gần 400 tỷ USD - tương đương gần 1/4 GDP Hàn Quốc.

19:01 12/8/2025

SK Group muốn đầu tư 3 dự án điện khí LNG tại Việt Nam

Chủ tịch SK Group cho biết đang nghiên cứu một số dự án trong lĩnh vực điện khí LNG tại Việt Nam, trong đó có 3 dự án đang đề xuất đưa vào danh mục tăng trưởng xanh.

21:19 29/5/2025

Hàn Quốc đã nuôi dưỡng các chaebol như thế nào?

Thông qua những ưu đãi về vốn, giảm thuế, trợ cấp nguyên liệu giá rẻ đến độc quyền các ngành chiến lược, chính phủ Hàn Quốc đã đưa các chaebol thành trụ cột của nền kinh tế quốc gia.

11:09 12/8/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

