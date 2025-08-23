Gần 2.900 đội thuế bị xóa bỏ

Ngành thuế đã cắt giảm mạnh từ hơn 4.000 đầu mối xuống còn hơn 700 đầu mối. Ngành sẽ bố trí cán bộ thường trực 24/7 nhằm tiếp nhận và tháo gỡ kịp thời các khó khăn.

Thực hiện chủ trương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, ngành thuế đã 2 lần sắp xếp bộ máy từ cuối năm 2024 đến nay. Từ ngày 1/3, theo Quyết định 381/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế, Tổng cục Thuế đã chuyển thành Cục Thuế, giảm đầu mối từ 17 xuống 12 phòng, ban; 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố sắp xếp thành 20 Chi cục khu vực; 413 Chi cục cấp huyện tổ chức lại thành 350 đội thuế, xóa bỏ 2.886 đội thuế.

Tiếp đó, thực hiện chủ trương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2229/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 381/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế, có hiệu lực kể từ ngày 1/7.

Theo đó, ngành thuế đã cơ cấu lại hệ thống thành 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 đơn vị thuế cơ sở, đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Với mô hình tổ chức bộ máy mới, đến nay, ngành thuế đã cắt giảm mạnh từ hơn 4.000 đầu mối xuống còn hơn 700 đầu mối.

Trong giai đoạn 2026-2030, lãnh đạo Cục Thuế cho biết ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, trọng tâm là xây dựng nền tảng thuế điện tử để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số, với mục tiêu xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết để hỗ trợ người nộp thuế trong giai đoạn chuyển đổi, ngành thuế đã bố trí cán bộ thường trực 24/7 nhằm tiếp nhận, giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Lãnh đạo cục cũng cho biết toàn ngành thuế sẽ tập trung, quyết liệt đẩy mạnh triển khai toàn diện nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số trong thuế nhằm xây dựng ngành thuế hiện đại. Đồng thời, ứng dụng triệt để cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) vào quản lý thuế đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số và hội nhập quốc tế.