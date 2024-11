Google đầu tư điện hạt nhân để phát triển AI

Google cam kết đầu tư vào các lò phản ứng hạt nhân nhỏ (SMR) công nghệ mới, nhằm sản xuất năng lượng sạch để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của công nghệ AI.

Google đầu tư vào lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ. Ảnh: Bloomberg

Google đã công bố thỏa thuận hợp tác với Kairos Power, một công ty khởi nghiệp về lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ (SMR) có trụ sở tại California (Mỹ).

Thỏa thuận nhằm phát triển 6-7 lò phản ứng có thể cung cấp đến 500 MW năng lượng sạch cho mạng lưới điện Mỹ trong vòng một thập kỷ tới, theo Popular Science.

Khoản đầu tư trên được xem là khoản đầu tư lớn nhất từ một công ty công nghệ vào các lò phản ứng hạt nhân mang tính thử nghiệm này.

Đồng thời, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc biến loại điện hạt nhân thế hệ mới trở nên khả thi về mặt thương mại.

Nguồn đầu tư tiềm năng cho AI

Việc đầu tư vào các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ như một phần trong chiến lược tiếp nhận năng lượng hạt nhân rộng rãi hơn của các “ông lớn” công nghệ.

Hiện nay, các công ty đang tìm kiếm nhiều phương án để cung cấp năng lượng cho mức tiêu thụ điện ngày càng tăng, trong khi vẫn phải đảm bảo duy trì các mục tiêu tiết giảm khí thải carbon.

Trong một bài đăng trên blog, Google cho biết công ty kỳ vọng lò phản ứng đầu tiên của Kairos sẽ được đưa vào hoạt động sớm nhất năm 2030, với những lò phản ứng còn lại đi vào hoạt động từ năm 2035.

Khi hoạt động, SMR cung cấp điện trực tiếp cho các lưới điện địa phương, từ đó Google sẽ sử dụng cho các trung tâm dữ liệu của hãng.

Google cho biết quyết định đầu tư vào điện hạt nhân thế hệ mới có liên quan trực tiếp đến nhu cầu năng lượng tăng lên do mảng kinh doanh AI.

Một số báo cáo cho thấy các trung tâm dữ liệu chứa các mô hình AI như Gemini của Google có thể chiếm tới hơn 9% tổng nhu cầu năng lượng của quốc gia vào năm 2030.

Đầu năm nay, dự báo từ Goldman Sachs ước tính khoảng 60% nhu cầu năng lượng tăng thêm này có thể được đáp ứng từ các nguồn năng lượng hóa thạch.

Với cam kết đạt mức phát thải carbon bằng 0 vào năm 2030, Google kỳ vọng các lò phản ứng hạt nhân mini này có thể giúp hãng lấp đầy khoảng trống đó một cách nhanh chóng.

Ông Michael Terrell, Giám đốc cấp cao về Năng lượng và Khí hậu của Google, cho biết những nguồn điện mới hiện rất cần thiết để hỗ trợ các công nghệ AI.

Đây đều là những công nghệ nhằm thúc đẩy sự tiến bộ khoa học, cải thiện dịch vụ cho doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời thúc đẩy sức cạnh tranh quốc gia và tăng trưởng kinh tế.

Theo The Guardian, sự phát triển bùng nổ của AI cũng như lưu trữ đám mây đã làm tăng nhu cầu về điện của các công ty công nghệ.

Các nhà máy điện nhỏ hơn đã được xây dựng và thiết kế với mục đích cắt giảm chi phí vượt mức cũng như cải thiện thời gian thi công.

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích và cho rằng SMR sẽ rất đắt đỏ vì các lò phản ứng cỡ nhỏ này không thể đạt mức độ hiệu quả kinh tế như các nhà máy quy mô lớn.

Lò phản ứng công nghệ mới

Tại Mỹ, các nhà máy nhiệt điện than đã dần đóng cửa. Đây là một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng và điều này làm dấy lên lo ngại về sự thiếu hụt nguồn điện trong tương lai.

Do đó, năng lượng hạt nhân được xem là một giải pháp tiềm năng bởi đây là nguồn năng lượng đáng tin cậy nhất, đồng thời không phát thải khí CO2.

Các nhà đầu tư Mỹ đang quan tâm lớn đến công nghệ lò phản ứng SMR. Ảnh: The New York Times.

“Chúng là sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế các nhà máy nhiệt điện than đã ngừng hoạt động. Kích thước của các nhà máy nhiệt điện than thường lớn hơn rất nhiều so với các nhà máy SMR”, Doug True, Giám đốc hạt nhân của Viện Năng lượng Hạt nhân chia sẻ với CNBC.

Theo Cơ quan Năng lượng Hạt nhân (NEA), thế giới hiện chỉ có 3 lò phản ứng SMR đang hoạt động. Trong đó, 2 lò nằm ở Trung Quốc và Nga, lò còn lại đang trong thời gian chạy thử nghiệm tại Nhật Bản.

Các lãnh đạo cấp cao trong ngành năng lượng hạt nhân đều đồng ý rằng các lò phản ứng SMR sẽ không đạt hiệu quả về mặt thương mại cho đến những 30 của thế kỷ này.

Năm ngoái, Công ty NuScale đã phải hủy bỏ dự án các lò phản ứng SMR tại Idaho (Mỹ), khi chi phí của dự án tăng vọt từ 5 tỷ USD lên 9 tỷ USD do lạm phát và lãi suất cao.

Eric Carr, Chủ tịch mảng vận hành hạt nhân tại Dominion Energy, cho biết thách thức lớn nhất trong việc thương mại hóa công nghệ này hiện nay là chi phí quản lý dự án.

“Một khi bắt đầu hoạt động, nó sẽ trở thành nguồn năng lượng tuyệt vời và đáng tin cậy cho lưới điện toàn quốc”, ông Carr nói thêm.

Dominion đang đánh giá liệu có hợp lý khi xây dựng một lò phản ứng SMR tại trạm điện hạt nhân North Anna của tập đoàn ở Virginia, phía Tây Bắc thành phố Richmond.

Nhu cầu điện từ các máy chủ dự kiến tăng mạnh vì công nghệ AI làm tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Đối với Dominion, dự báo nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu của tập đoàn sẽ tăng gấp đôi lên 6,4 GW vào năm 2030 và tăng gấp 4 lần lên 13,4 GW vào năm 2038.

Tháng 7 năm nay, Dominion đã yêu cầu các công ty công nghệ SMR đưa ra các đề xuất đánh giá tính khả thi của việc phát triển một lò phản ứng SMR tại North Anna.

Theo ông Carr, sự quan tâm dành cho các đề xuất này rất lớn. Công ty hiện làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo họ hiểu nhu cầu của Dominion và tìm ra công nghệ phù hợp.

Vị này cũng nhấn mạnh rằng Dominion đang có những cuộc thảo luận với một số khách hàng về khả năng hợp tác để đưa các lò phản ứng SMR đến gần hơn với thực tế.

Mặt khác, Holtec International, một công ty công nghệ hạt nhân tư nhân có kế hoạch lắp đặt 2 lò phản ứng SMR tại Palisades (Mỹ) vào đầu những năm 2030. Nếu triển khai thành công, các lò phản ứng SMR này sẽ tăng công suất điện của nhà máy lên gấp đôi.

Ông Kelly Trice, CEO Holtec tiết lộ có ít nhất 6 công ty đang có nhu cầu tham gia khởi động dự án Palisades và xây dựng các lò phản ứng SMR.