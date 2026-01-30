Microsoft vừa 'mất' hơn 350 tỷ USD

Cổ phiếu Microsoft giảm 10% sau báo cáo kinh doanh gây thất vọng, khiến vốn hóa thị trường "bốc hơi" 357 tỷ USD - mức giảm mạnh nhất từ năm 2020.

Cổ phiếu Microsoft vừa trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Microsoft đã giảm khoảng 10% trong phiên giao dịch gần nhất, sau khi báo cáo kết quả kinh doanh đưa ra không đáp ứng kỳ vọng của giới đầu tư. Đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020 của cổ phiếu công nghệ này, theo CNBC.

Đà lao dốc khiến vốn hóa thị trường của tập đoàn công nghệ này giảm 357 tỷ USD , xuống 3.220 tỷ USD khi thị trường đóng cửa.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu Microsoft kéo theo sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu phần mềm công nghệ. Quỹ ETF iShares Expanded Tech-Software Sector giảm 5%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, kết phiên giảm 0,7%. Tuy vậy, không phải toàn bộ cổ phiếu công nghệ đều chịu áp lực bán tháo.

Trái ngược với Microsoft, cổ phiếu Meta lại tăng 10% sau khi công bố kết quả kinh doanh tích cực cùng triển vọng doanh thu quý được đánh giá khả quan, qua đó gây ấn tượng với giới phân tích.

Theo báo cáo của Microsoft, tốc độ tăng trưởng của Azure và các dịch vụ điện toán đám mây đạt 39%, thấp hơn mức dự báo 39,4% của StreetAccount.

Công ty cũng dự kiến doanh thu mảng More Personal Computing, bao gồm Windows, đạt khoảng 12,6 tỷ USD trong quý tài chính thứ 3, thấp hơn mức dự báo trước đó là 13,7 tỷ USD . Biên lợi nhuận hoạt động ước tính cho quý này cũng không đạt kỳ vọng của thị trường.

Giải thích về kết quả mảng điện toán đám mây, Giám đốc tài chính Microsoft Amy Hood cho biết tăng trưởng có thể cao hơn nếu công ty ưu tiên phân bổ thêm hạ tầng trung tâm dữ liệu cho khách hàng thay vì nhu cầu nội bộ.

Bà cho rằng nếu toàn bộ số GPU đưa vào hoạt động trong quý I và quý II được dành cho Azure, chỉ số tăng trưởng của mảng này đã vượt 40%.