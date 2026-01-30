Giá Bitcoin trượt dài về đáy 9 tháng

Trong khi thị trường kim loại quý liên tục ghi nhận những cơn sóng lớn, giá Bitcoin lại tiếp tục lao dốc trong làn sóng né rủi ro toàn cầu, hiện đã giảm mất mốc 85.000 USD.

Trong khi giá vàng, bạc đang liên tục lập đỉnh lịch sử mới, giá Bitcoin lại liên tục lao dốc. Ảnh: ShutterStock.

Theo Bloomberg, giới giao dịch đang có xu hướng rút vốn khỏi tiền mã hóa để tìm đến vàng và bạc như một kênh phòng vệ vĩ mô trước đà suy yếu của đồng USD. Giờ đây, giá Bitcoin lại cùng lao dốc với kim loại quý trong một đợt bán tháo né tránh rủi ro trên diện rộng, qua đó tái khẳng định vị thế của đồng tiền số lớn nhất thế giới như một dạng tài sản rủi ro biến động mạnh thay vì là tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Trong ngày 29/1, giá Bitcoin đã rơi xuống dưới mốc 85.000 USD /BTC, thậm chí có thời điểm giảm tới 8% xuống còn 81.000 USD /BTC, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Các đồng tiền số vốn hóa nhỏ chịu áp lực còn mạnh hơn, khi Ether, Dogecoin, Cardano và Solana đều mất ít nhất 7% trong ngày.

Tổng cộng, hơn 1 tỷ USD các vị thế sử dụng đòn bẩy đã bị “quét sạch” khỏi thị trường tiền số.

Đợt lao dốc mới nhất nối dài xu hướng suy giảm đã kéo dài từ đầu tháng 10 năm ngoái. Đáng chú ý, giá Bitcoin gần như đi ngang ngay cả trong giai đoạn cổ phiếu công nghệ và các kim loại quý như vàng, bạc đồng loạt tăng mạnh những tuần gần đây. So với đỉnh lịch sử thiết lập ngày 6/10/2025, giá Bitcoin hiện đã giảm hơn 30%.

“Diễn biến yếu hôm nay một lần nữa cho thấy vai trò dai dẳng của tiền mã hóa như một tài sản rủi ro biến động mạnh so với các tài sản rủi ro truyền thống, khi thị trường số khuếch đại tâm lý né rủi ro chung, trong bối cảnh chứng khoán, đặc biệt là nhóm công nghệ, tiếp tục chịu áp lực”, Chris Newhouse, Giám đốc phát triển kinh doanh tại Ergonia, cho biết.

Giá Bitcoin chạm mức thấp nhất kể từ 4/2025. Ảnh: CoinMarketCap.

Vị chuyên gia cũng nói thêm rằng đà giảm của Bitcoin còn bị khuếch đại bởi làn sóng thanh lý các vị thế đòn bẩy, khi những nhà đầu tư mua vào quá mức bị buộc phải thoát hàng, tạo thêm áp lực bán mang tính cơ học lên một thị trường vốn đã mong manh.

Hoạt động thanh lý trong thị trường tiền số đang tăng tốc mạnh theo đà giảm giá. Dữ liệu do Coinglass tổng hợp cho thấy trong 24 giờ qua, hơn 1 tỷ USD tài sản số đã bị “thổi bay”, trong đó có khoảng 923 triệu USD từ các vị thế mua và 120 triệu USD từ các vị thế bán.

“Định vị trên thị trường phái sinh vẫn mang tính phòng thủ”, Jake Ostrovskis, Trưởng bộ phận giao dịch OTC tại Wintermute, nhận định lượng hợp đồng mở đối với hợp đồng tương lai Bitcoin trên sàn CME đang ở quanh mức thấp nhất năm, trong khi lãi suất tài trợ của hợp đồng tương lai vĩnh viễn - một thước đo quan trọng về tâm lý thị trường - gần như trung tính, phản ánh mức độ đầu cơ khá hạn chế.

Đà giảm của Bitcoin cũng gây sức ép lên cổ phiếu các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền mã hóa. Cổ phiếu sàn giao dịch Coinbase Global giảm hơn 6%, Strategy - công ty nổi tiếng với chiến lược tích lũy Bitcoin - mất tới 11%, còn doanh nghiệp khai thác MARA Holdings giảm hơn 6%.

Theo Matt Maley, Chiến lược gia trưởng tại Miller Tabak & Co, áp lực còn đến từ việc các nhà đầu tư đang tháo gỡ những chiến lược phổ biến trên thị trường truyền thống, điển hình là giao dịch “carry trade” với đồng yen Nhật. Chiến lược này dựa trên việc vay tiền yen vốn có lợi suất thấp để đầu tư vào các đồng tiền hoặc tài sản mang lại lợi suất cao hơn.

“Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác là những tài sản có xu hướng biến động theo thanh khoản. Khi thanh khoản dồi dào, tiền số tăng giá và khi thanh khoản thắt chặt, chúng sẽ giảm. Mà một trong những chỉ báo tốt nhất cho mức độ thanh khoản trong hệ thống chính là giao dịch carry trade với đồng yen”, Maley lưu ý giới đầu tư đang theo dõi sát mốc 80.000 USD /BTC như một ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với giá Bitcoin.