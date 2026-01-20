Bitcoin đã mất 1/4 giá trị

Thị trường tiền mã hóa lao dốc khi khẩu vị rủi ro suy yếu trong bối cảnh tuyên bố áp thuế mới của Tổng thống Trump với hàng hóa châu Âu kéo dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn.

Giá trị Bitcoin đã giảm 1/4 so với đỉnh lịch sử. Ảnh: Wired.

Theo Bloomberg, thị trường tiền mã hóa đồng loạt giảm mạnh khi các tài sản rủi ro bị bán tháo và nhu cầu trú ẩn gia tăng, đặc biệt sau khi Tổng thống Trump đề xuất áp thuế mới đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy Bitcoin đang dao động quanh mốc 91.700 USD /BTC, giảm 2% trong 24 giờ qua và thấp hơn 25% so với đỉnh lịch sử.

Cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu kể từ ngày 1/2, sau đó nâng lên 25% vào tháng 6 nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến việc “mua lại" Greenland. Thông tin này khiến hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh đầu tuần trong khi các tài sản trú ẩn như vàng và bạc tăng vọt lên mức kỷ lục.

Phát biểu của Tổng thống Trump cũng vấp phải phản ứng gay gắt từ các lãnh đạo châu Âu, một số thậm chí được cho là đang cân nhắc đình chỉ việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại đã đạt được vào năm ngoái.

Dòng tiền tiếp tục rút khỏi Bitcoin và thị trường tài sản số. Ảnh: CoinMarketCap.

Trước cú sốc thuế quan mới, thị trường tài sản số từng có khởi đầu khá tích cực trong năm nay. Sau khi khép lại năm 2025 trong trạng thái trầm lắng và không thể phục hồi bền vững sau đợt bán tháo mạnh hồi tháng 10/2025, Bitcoin đã tăng lên sát mốc 98.000 USD vào ngày 14/1 nhờ dòng tiền đổ mạnh vào nhóm quỹ ETF tiền mã hóa niêm yết tại Mỹ.

Richard Galvin, đồng sáng lập quỹ phòng hộ DACM, nhận định đà tăng đó được xem là “một nhịp hồi từ vùng quá bán, chủ yếu do hoạt động bán để tối ưu thuế và tâm lý đầu hàng lan rộng vào cuối năm”. Tuy nhiên, làn sóng lo ngại mới về thuế quan đã nhanh chóng chặn đứng xu hướng này.

“Việc vàng liên tục lập đỉnh lịch sử cho thấy áp lực bán hiện tại mang tính né rủi ro hơn là xuất phát từ các yếu tố riêng của thị trường tiền mã hóa”, ông Galvin nói thêm.

Theo Rachael Lucas, chuyên gia phân tích tại BTC Markets, giới giao dịch đang coi mốc 90.000 USD là vùng hỗ trợ tiếp theo nếu các ngưỡng hiện tại bị phá vỡ. Hiện phe mua đang đặt kỳ vọng nhu cầu từ các tổ chức sẽ tạo ra một mặt bằng giá đủ vững cho Bitcoin.