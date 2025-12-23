Khai thác gần 1 tấn vàng trong năm, doanh nghiệp khoáng sản lãi đậm

Khai thác gần 1 tấn vàng trong năm giúp Vimico vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, bất chấp nguồn nguyên liệu thiếu ổn định, hoạt động khai thác chịu nhiều tác động từ thiên tai.

Vimico cho biết công ty đã ghi nhận sản lượng khai thác vàng từ đầu năm đến nay đạt 918 kg. Ảnh minh họa.

Đây là thông tin được lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico, HNX: KSV) báo cáo tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 vừa qua.

Cụ thể, ban lãnh đạo Vimico cho biết năm 2025, công ty đạt tổng doanh thu hợp nhất khoảng 14.454 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế đạt 2.399 tỷ đồng , đồng dự kiến số nộp ngân sách khoảng 1.981 tỷ đồng .

Với kết quả kinh doanh kể trên, thu nhập bình quân của người lao động công ty đã vượt 18 triệu đồng mỗi tháng.

Kết quả này được ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá là ấn tượng khi hoạt động sản xuất chịu tác động từ nguồn nguyên liệu thiếu ổn định, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn và ảnh hưởng kéo dài của hoàn lưu các cơn bão số 5, 9, 10 và 11.

Đáng chú ý, một trong những điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của Vimico năm nay là sản lượng vàng đạt khoảng 918 kg, tăng gần 14% so với năm 2024, tiến sát mốc 1 tấn. Cùng với đó, sản lượng đồng tấm và tinh quặng đồng cũng lần lượt tăng 4% và 6%, góp phần quan trọng vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của tổng công ty.

Tổng giám đốc Vimico Trịnh Văn Tuệ cho biết năm nay, ban lãnh đạo đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 lần ở khối công ty mẹ để phù hợp với điều kiện sản xuất tại các đơn vị, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Vimico là tổng công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản như vàng, bạc, kẽm, đồng, nhôm. Công ty này nắm quyền khai thác tại mỏ đồng lớn nhất Việt Nam - mỏ Sin Quyền. Ngoài ra, Vimico đang quản lý và khai thác mỏ Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 12.619 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng , thấp hơn so với kết quả đạt được năm 2024. Để hoàn thành kế hoạch này, Vimico dự kiến sản xuất 1,6 triệu tấn quặng nguyên khai, 200.000 tấn quặng khai thác, 60.716 tấn quặng đồng, 30.000 tấn đồng cathode, 173.681 tấn quặng sắt, 2.751 kg bạc...

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng cao, tổng công ty này đã giảm mục tiêu khai thác vàng xuống còn 806 kg, thấp hơn so với mức 845 kg của năm ngoái.

Trong giai đoạn 2026-2030, Vimico đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 65.815 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.626 tỷ đồng . Trong đó, công ty dự kiến khai thác tổng cộng gần 4,7 tấn vàng giai đoạn này, tương đương hơn 900 kg/năm. Với sản lượng này, Vimico hiện là doanh nghiệp khai thác và sản xuất vàng lớn nhất Việt Nam.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KSV đang ghi nhận diễn biến kém tích cực vào giai đoạn cuối năm. Hiện mã chứng khoán này đang giao dịch quanh vùng 93.000 đồng/cổ phiếu, giảm mạnh so với đỉnh thiết lập vào tháng 2, khi vẫn được giao dịch ở trên 300.000 đồng/cổ phiếu.

Đà giảm sâu của cổ phiếu KSV chủ yếu đến từ lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ Vimico bị hủy tư cách công ty đại chúng bắt buộc kể từ ngày 1/1/2026. Với cơ cấu cổ đông cô đặc, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm giữ hơn 98% vốn, KSV không đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Liên quan đến vấn đề này, tại nghị quyết HĐQT ban hành cuối tháng 11, ban lãnh đạo Vimico đã thẳng thắn thừa nhận doanh nghiệp hiện chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện của một công ty đại chúng. Nghị quyết nêu rõ việc giao Tổng giám đốc thực hiện báo cáo, giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đặc thù cơ cấu cổ đông hiện tại của tổng công ty.

Đồng thời, Vimico cũng tính đến kịch bản bất lợi nhất. Theo đó, nếu đến ngày 1/1/2026 doanh nghiệp vẫn không đáp ứng đủ điều kiện hoặc không được cơ quan quản lý chấp thuận cơ chế đặc thù, tổng công ty sẽ buộc phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo đúng quy định pháp luật.

Năm 2026, Vimico đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 13.842 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế khoảng 2.042 tỷ đồng , đồng thời tiếp tục giữ vững mức thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, tổng công ty sẽ tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.