VNG lần đầu thu trên 10.000 tỷ một năm

Doanh thu VNG lần đầu vượt 10.000 tỷ đồng trong năm 2025 nhờ sự tăng trưởng đồng đều của các mảng kinh doanh cốt lõi.

VNG đạt doanh thu hơn 10.800 tỷ đồng năm 2025. Ảnh: VNG.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, CTCP Tập đoàn VNG (UPCoM: VNZ) ghi nhận doanh thu thuần quý cuối năm ngoái đạt 3.194 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ năm liền trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 139 tỷ đồng , tăng 38%.

Theo VNG, kết quả này phản ánh đà tăng trưởng đồng đều và chất lượng của các mảng kinh doanh cốt lõi trong bối cảnh tập đoàn vẫn đang ưu tiên nguồn vốn cho các trụ cột chiến lược như AI và Go Global.

Trong kỳ, doanh thu từ thị trường nước ngoài của VNG chiếm khoảng 20% tổng doanh thu, đóng góp vào tăng trưởng chung.

Theo lãnh đạo VNG, trong một năm thị trường nhiều biến động, ưu tiên của tập đoàn là duy trì sự cân bằng giữa hiệu quả vận hành và khả năng đầu tư cho dài hạn. Việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh tăng nhanh hơn doanh thu phản ánh chất lượng tăng trưởng và năng lực thích ứng của các mảng kinh doanh cốt lõi.

"Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đầu tư có trọng tâm cho các mục tiêu dài hạn như AI và mở rộng thị trường quốc tế”, ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG, đánh giá.

Trong quý IV/2025, tăng trưởng doanh thu của VNG tiếp tục được dẫn dắt bởi các mảng kinh doanh lõi trong hệ sinh thái sản phẩm.

DOANH THU NĂM 2025 VNG CAO KỶ LỤC KQKD hàng năm của VNG; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 6024 7649 7801 7593 9273 10891

Mảng Trò chơi trực tuyến tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực nhờ mức độ gắn kết ổn định của các tựa game chủ lực, cũng như sự đóng góp của 4 tựa game mới ra mắt. Tổng gross bookings (tổng số tiền người dùng đã chi trong kỳ) đạt 2.242 tỷ đồng , tăng mạnh 38% so với cùng kỳ, trong đó 17% đến từ thị trường nước ngoài.

Nền tảng Zalo tiếp tục duy trì vai trò hạ tầng kết nối thiết yếu với 79,6 triệu người dùng hàng tháng và hơn 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Hệ sinh thái hiện có 1.205 Zalo Mini App và 17.210 Zalo Official Account.

Ở mảng Fintech, tăng trưởng của Zalopay tiếp tục được dẫn dắt bởi các dịch vụ thanh toán cốt lõi và tăng trưởng của nhóm dịch vụ tài chính khi tổng giá trị giao dịch (TPV) tăng tới 83% so với cùng kỳ.

Về mặt chi phí, tập đoàn ghi nhận chi phí hoạt động tăng, song mức tăng này tương ứng với quy mô kinh doanh mở rộng, bao gồm chi phí bản quyền cùng các chi phí vận hành chính như chi phí nhân sự và dịch vụ thuê ngoài, phản ánh đà tăng trưởng doanh thu và các khoản đầu tư đang triển khai.

Việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 139 tỷ đồng và tăng trưởng nhanh hơn doanh thu cũng phản ánh các nỗ lực tạo lợi nhuận và kỷ luật vận hành đang đi đúng hướng và mang lại hiệu quả rõ nét dù tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư.

Dù vậy, lợi nhuận quý IV/2025 của tập đoàn này vẫn rơi về mức âm 224 tỷ đồng .

Lũy kế cả năm 2025, VNG ghi nhận doanh thu thuần kỷ lục 10.891 tỷ đồng , tăng 17% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế âm 231 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức lỗ năm liền trước.

Đáng chú ý, đây cũng là năm đầu tiên VNG ghi nhận doanh thu trên 10.000 tỷ đồng .