Đề xuất nâng 4 lần mức phạt sàn bất động sản ký với môi giới 'chui'

Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức phạt lên tới 400 triệu đồng đối với các sàn giao dịch bất động sản ký hợp đồng với môi giới không có chứng chỉ hành nghề, gấp 4 lần so với hiện hành.

Gần 89% môi giới trên thị trường hiện chưa có chứng chỉ hành nghề hợp lệ, theo dữ liệu từ VARS IRE. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 16 đang được lấy ý kiến, các sàn hoạt động không phép hoặc hợp tác với môi giới không đủ điều kiện sẽ bị phạt 200-400 triệu đồng, cao gấp 2-4 lần so với mức 50-100 triệu đồng hiện nay.

Nếu phát hiện hành vi đưa loại hình bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh lên sàn, mức phạt có thể tăng lên đến 400-600 triệu đồng, kèm hình thức đình chỉ hoạt động 3-6 tháng.

Mức phạt 40-60 triệu đồng vẫn được giữ nguyên với cá nhân môi giới, áp dụng cho trường hợp hành nghề khi chưa có chứng chỉ hoặc tư vấn trái quy định. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ không đúng quy định có thể bị phạt tuỳ mức độ, ít nhất 20 triệu cho đến 180 triệu đồng.

Bộ Xây dựng cho biết mục tiêu của việc tăng mức xử phạt là siết lại kỷ cương thị trường, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của các sàn giao dịch, đồng thời ngăn chặn tình trạng "chứng chỉ giả", môi giới hoạt động không phép.

Theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), gần 89% môi giới trên thị trường chưa có chứng chỉ hành nghề hợp lệ, và 52% chưa từng qua đào tạo chính quy.

Số liệu từ Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng cho thấy đến cuối năm 2024, chỉ khoảng 10% môi giới cả nước có chứng chỉ hành nghề. Riêng tại TP.HCM, trong hơn 30.000 người hành nghề, chỉ 3.200 người có chứng chỉ hợp pháp (tương đương 10,6%), trong khi Hà Nội đạt khoảng 12%.

Ngoài việc xử phạt, dự thảo yêu cầu các sàn vi phạm phải khắc phục hậu quả như lưu trữ hồ sơ giao dịch, công khai quy trình hoạt động, gửi báo cáo cho cơ quan quản lý và hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp.

Chuyên gia nhận định việc tăng mức phạt không chỉ răn đe các hành vi vi phạm mà còn là bước cần thiết để chuyên nghiệp hóa nghề môi giới, vốn đang bị mất niềm tin do tình trạng đào tạo tràn lan và chứng chỉ "mua dễ, bán nhanh" trong thời gian qua.