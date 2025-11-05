Đô thị có chi phí đắt đỏ, không thể 'cào bằng' giảm trừ gia cảnh

Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất phân biệt giữa thành thị và nông thôn, bổ sung phương thức xác định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng kinh tế thay vì "cào bằng".

Mức giảm trừ 15,5 triệu đồng/tháng với đối tượng nộp thuế sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Ảnh: Nam Khánh.

Chiều 5/11, Quốc hội tổ chức thảo luận tổ về các dự án luật. Trong đó, tổ 4 thảo luận về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và một số nội dung liên quan đến dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Trong phần thảo luận về Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), các đại biểu đề cập đến chính sách giảm trừ gia cảnh.

Cụ thể, một số đại biểu đề nghị cân nhắc mức giảm trừ cho người phụ thuộc bằng 50% cho người nộp thuế, nếu quy định cụ thể mức giảm trừ trong luật. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác đề xuất bổ sung phương thức xác định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng kinh tế thay vì một mức tuyệt đối, thống nhất toàn quốc.

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (đoàn Khánh Hòa) đề nghị lưu ý sự chênh lệch đáng kể giữa chi phí sinh hoạt giữa các vùng miền. Ông cho rằng cùng một mức thu nhập, nếu áp dụng mức giảm trừ chung sẽ không đảm bảo công bằng cho người nộp thuế sinh sống tại các khu vực đô thị có chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Vì vậy, ông đề nghị phương pháp xác định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng kinh tế, dựa trên mức lương tối thiểu vùng.

Đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn Tuyên Quang) cũng đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cần có sự phân loại theo mức chi tiêu của các đối tượng.

Theo bà Thúy, mức giảm trừ cần phân biệt giữa thành thị và nông thôn, giảm trừ gia cảnh ở mức cao hơn cho những đối tượng phải nuôi con học đại học, nuôi người bệnh, người khuyết tật; với mục tiêu để người có thu nhập chịu thuế đủ bảo đảm chi trả cho cuộc sống.

Cũng tại phiên thảo luận, đề xuất phương án rút ngắn biểu thuế lũy tiến từ 7 bậc xuống còn 5 bậc được nhiều đại biểu quan tâm.

Theo đó, đại biểu Nguyễn Thành Trung (đoàn Lào Cai) cho rằng dự thảo luật đề xuất phương án rút ngắn từ 7 bậc thuế suất xuống còn 5 bậc với khoảng cách giữa các bậc có độ dốc khác nhau sẽ khiến những người có thu nhập ở bậc 2 và bậc 3 chịu áp lực thuế cao hơn so với quy định hiện hành.

Trong khi đó, đây lại là nhóm đối tượng chiếm số đông, chủ yếu là người thuộc mức thu nhập trung lưu cần được khuyến khích trong nền kinh tế.

Vì vậy, ông Trung đề xuất giữ quy định 7 bậc với khoảng cách các bậc là 5% như hiện nay, đồng thời nghiên cứu quy định phần thu nhập tính thuế ở mỗi bậc cho phù hợp. Đại biểu này cũng dẫn kinh nghiệm quốc tế cho thấy một số nước tương đồng trong khu vực vẫn giữ 7 bậc.

Ngược lại, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn (đoàn Lai Châu) ủng hộ phương án 5 bậc mà Chính phủ trình. Ông Toàn cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc giữ tỷ lệ lũy tiến quá cao (đặc biệt ở các bậc thu nhập cao) có thể khiến những người có trình độ chuyên môn cao, thu nhập cao đăng ký nộp thuế ở nước ngoài để tránh đánh thuế trùng hoặc điều tiết quá lớn.

Đại biểu này nhận định việc giảm độ dốc lũy tiến là một hình thức để khuyến khích những người có trình độ cao, có thu nhập cao đăng ký nộp thuế tại Việt Nam, đặc biệt trong xu hướng làm việc toàn cầu hiện nay.