Sửa Luật Thuế Thu nhập cá nhân: Nới bậc thuế, tăng giảm trừ gia cảnh

Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội hôm nay (4/11), với nhiều thay đổi như giảm bậc thuế, tăng mức giảm trừ và ưu đãi cho nhân lực công nghệ cao.

Đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn. Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 4/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi, trong đó sửa đổi, bổ sung toàn bộ 35 điều của luật hiện hành.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Dự luật rút gọn số bậc từ 7 xuống 5, với các mức thuế suất 5%, 15%, 25%, 30% và 35%.

Khoảng cách giữa các bậc cũng được nới rộng: Bậc 1 (5%) áp dụng cho phần thu nhập tính thuế 5-10 triệu đồng/tháng; bậc 2 (15%) cho 10-30 triệu đồng; bậc 3 (25%) cho 30-60 triệu; bậc 4 (30%) cho 60-100 triệu; và bậc 5 (35%) cho phần thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng.

Việc rút gọn bậc và giãn khoảng thu nhập giúp đơn giản hóa biểu thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng hơn trong việc tính toán và theo dõi nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm nghĩa vụ thuế so với hiện hành. Bộ Tài chính cho rằng người nộp thuế dự kiến có nhiều quyền lợi, ưu đãi hơn so với Luật Thuế TNCN hiện hành.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung các khoản chi phí được khấu trừ như giáo dục - đào tạo và y tế, bên cạnh các khoản bảo hiểm, đóng góp từ thiện hiện có. Cơ quan soạn thảo lý giải chính sách này nhằm khuyến khích người dân đầu tư vào học tập, nâng cao trình độ, cũng như có thêm nguồn lực để giải quyết các vấn đề tài chính khi đối mặt với bệnh tật.

Mặt khác, bằng cách cho phép người dân giảm trừ các chi phí thiết yếu như y tế và giáo dục, Nhà nước thể hiện cam kết chia sẻ gánh nặng tài chính với người lao động, tạo điều kiện để họ có thêm thu nhập khả dụng, từ đó ổn định đời sống.

Theo Nghị quyết 110/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế tăng từ 11 lên 15,5 triệu đồng/tháng; cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 lên 6,2 triệu đồng. Với mức này, người độc thân có thu nhập 17 triệu đồng/tháng hoặc người có 1 người phụ thuộc thu nhập 24 triệu đồng/tháng sẽ chưa phải nộp thuế.

Điểm mới nữa là nguyên tắc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh được sửa đổi. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất nguyên tắc để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh sẽ không còn phụ thuộc vào việc CPI tăng trên 20% như quy định hiện hành, thay vào đó là cho phép Chính phủ điều chỉnh linh hoạt theo biến động giá và thu nhập.

Dự thảo luật cũng bổ sung chính sách giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực công nghệ cao, làm việc trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và một số lĩnh vực ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh thu hút chuyên gia nước ngoài và giữ chân nhân tài trong nước.