Nâng mức giảm trừ gia cảnh, khoan thư sức dân để kinh tế phát triển

Từ 1/1/2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng, mỗi người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh, giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân chính là một chính sách khoan thư sức dân.

Những ngày qua, thông tin nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều người lao động.

Người lao động cảm thấy thở phào, nhẹ nhõm, vui mừng vì chính sách thuế đã phản ánh đúng hơi thở cuộc sống. Tới đây gánh nặng chi tiêu, tài chính của người lao động sẽ được san sẻ phần nào khi nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đã được nới rộng.

Thực tế này cho thấy, quyết định nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của người lao động, nhân văn, thể hiện tư duy quản lý hiện đại của nhà nước, khoan sức dân để nuôi dưỡng nguồn thu.

Thống kê cho thấy, từ năm 2020 đến nay, giá cả nhiều mặt hàng, dịch vụ đã tăng, nhất là tại các đô thị lớn. Tiền thuê nhà, học phí, y tế, chi phí sinh hoạt… đều tăng. Bởi thế, mức giảm trừ 11 triệu đồng/tháng đã không phản ánh đúng sức chi trả của người dân. Việc nâng mức giảm trừ lên 15,5 triệu đồng không chỉ là con số, mà là sự thấu hiểu, sẻ chia của nhà nước với hàng triệu người lao động.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh, giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân chính là một chính sách khoan sức dân. Khi người lao động được giữ lại phần thu nhập, họ sẽ có xu hướng tiêu dùng, đầu tư nhiều hơn… Dù là một phần thu nhập ít ỏi được giữ lại nhưng góp phần giúp những bữa cơm cho đến nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật… cũng thêm phần đa dạng, đầy đủ. Từ chi tiêu cá nhân, cho đến chi tiêu hộ gia đình gia tăng sẽ góp phần kích thích kinh tế trong nước phát triển, doanh nghiệp bán được hàng, tạo công ăn việc làm và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đó chính là nuôi dưỡng nguồn thu, dù hôm nay thu ít đi nhưng để ngày mai thu nhiều hơn, bền hơn.

Theo ước tính, với chính sách này thì dự kiến ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 21 nghìn tỷ đồng /năm. Khoan sức dân không làm thất thu ngân sách, mà còn giúp dòng tiền trong xã hội lưu thông mạnh mẽ hơn, tạo nên một nền kinh tế khỏe khoắn và linh hoạt.

Ước tính, chỉ những ai có lương sau bảo hiểm trên 15,5 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc) hoặc trên 21,7 triệu đồng/tháng (có một người phụ thuộc) mới bắt đầu phải nộp thuế. Điều này vừa đảm bảo công bằng, vừa giúp người lao động an tâm hơn trong cuộc sống, cảm nhận được sự đồng hành và chia sẻ từ Nhà nước.

Nếu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, mức giảm trừ mới của Việt Nam ở mức khá cao. Thái Lan chỉ khoảng 48 triệu đồng/năm, Malaysia 56 triệu đồng, Indonesia 86 triệu đồng. Việt Nam sau điều chỉnh là 186 triệu đồng/năm cho cá nhân và 74,4 triệu đồng/năm cho người phụ thuộc - một mức tiến rõ rệt, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước.

So sánh và nhận định về chính sách và những con số này, nhiều chuyên gia kinh tế chia sẻ, việc thực hiện chính sách thuế là hướng đến sự phát triển, chứ không phải hướng đến thu thật nhiều, tận thu.

Song song đó, đề xuất giảm số bậc thuế từ 7 xuống 5, tăng khoảng cách giữa các bậc, giúp việc tính thuế trở nên minh bạch và dễ hiểu hơn. Người lao động sẽ không còn lo vượt bậc mà chịu mức thuế cao hơn. Đây là bước cải cách hợp lý và gần gũi hơn với đời sống của người dân.

Nhiều người nghĩ nâng mức giảm trừ gia cảnh, giảm thuế thu nhập là mất thu, nhưng thực ra đó là một khoản đầu tư dài hạn. Khi người dân có thêm tiền, họ chi tiêu nhiều hơn, góp phần tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp bán được hàng, tạo thêm việc làm. Nhà nước, nhờ đó, vẫn có nguồn thu dồi dào từ các sắc thuế khác.

Quyết định nâng mức giảm trừ gia cảnh là bước đi hợp lý, kịp thời và đầy ý nghĩa nhân văn. Chính sách này giúp hàng triệu người lao động có thêm thu nhập, khơi thông sức mua, thúc đẩy sản xuất và từ đó nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách.