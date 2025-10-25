Chính phủ yêu cầu giãn nợ và hỗ trợ vay vốn cho người dân vùng bão lũ

Chính phủ giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước triển khai các chính sách hỗ trợ thuế, phí và tín dụng, giúp người dân, doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất sau bão.

Bão số 11 đi qua để lại nhiều thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Minh Nhân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 347 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương đánh giá thiệt hại đối với lúa, hoa màu, triển khai biện pháp tiêu úng, phục hồi diện tích có khả năng sản xuất trở lại.

Với diện tích mất trắng, các đơn vị quản lý phải tìm phương án cung cấp giống cây trồng ngắn ngày, chịu úng tốt để nông dân gieo trồng lại, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ.

Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ giống, thức ăn, hóa chất và các vật tư cần thiết cho các địa phương để khôi phục sản xuất nông nghiệp và triển khai vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, xử lý xác gia súc và gia cầm bị chết để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trên đàn vật nuôi.

Để giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... cho các đối tượng bị thiệt hại bởi bão, lũ, lụt, sạt lở đất.

Bộ này cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan cân đối, bố trí nguồn ngân sách trung ương, kết hợp với ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng khẩn trương khôi phục hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời có biện pháp hỗ trợ khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí và triển khai các gói tín dụng ưu đãi để người dân và doanh nghiệp vùng bị thiệt hại sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Chính phủ cũng giao Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng quyết định giảm 2% lãi suất cho vay mỗi năm đối với các khách hàng thuộc chương trình tín dụng chính sách tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, áp dụng cho dư nợ từ ngày 1/10 đến hết 31/12, trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý năm 2025. Cơ quan này phải rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn tại ngân hàng để xử lý nợ bị rủi ro kịp thời nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các liên minh cấp tỉnh được yêu cầu xem xét khoanh, giãn nợ đối với các khoản vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, đồng thời tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vay mới nhằm sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, Bộ Công Thương cần làm việc trực tiếp với các khu công nghiệp lớn tại các tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Ninh để giải quyết các vướng mắc về logistics, nguồn cung ứng và lao động do ảnh hưởng của lũ lụt, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất, đặc biệt là các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan và các địa phương cũng được giao theo dõi sát tình hình, diễn biến nguồn cung, giá cả hàng hóa trên địa bàn, nhất là tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, kịp thời bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi.

Song song với công tác khắc phục hậu quả, Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình thị trường, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường. Bên cạnh đó, thúc đẩy sản xuất, bảo đảm cung ứng đầy đủ nguồn hàng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai quy định về quản lý giá, ổn định giá mặt hàng thiết yếu, nguyên vật liệu cho đời sống của nhân dân và sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá, thao túng giá.

Theo Nghị quyết 347, năm nay, tình hình thiên tai tại nước ta diễn biến phức tạp, khó lường. Tính đến đầu tháng 10, cả nước đã xảy ra 20 loại hình thiên tai khác nhau, trong đó có 11 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, gây ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sản xuất của nhân dân và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, giai đoạn cuối tháng 9 và đầu tháng 10 ghi nhận một đợt thiên tai dồn dập, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 13 ngày (từ ngày 22/9 đến ngày 3/10), ba cơn bão mạnh liên tiếp (bão số 9, 10 và 11) đã hình thành và hoạt động, tạo ra chuỗi thiên tai liên hoàn, gây ra tình trạng "bão chồng bão, lũ chồng lũ" hiếm thấy, gây ra lũ lụt vượt mức lịch sử trên diện rộng.

Chuỗi thiên tai liên tiếp đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, hạ tầng kinh tế - xã hội; ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất, tinh thần và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân...

Riêng cơn bão số 11 (Bualoi) đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị ngày 29/9 với sức gió cấp 8-11, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, ngập lụt ở nhiều tỉnh phía Bắc, tiếp tục ảnh hưởng nặng nền đến cuộc sống của kinh tế của người dân.