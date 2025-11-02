Quốc hội sắp thảo luận loạt dự án luật kinh tế, tài chính và quy hoạch

Tuần tới, hàng loạt dự án luật lớn sẽ được đưa ra lấy ý kiến ban đầu, làm cơ sở để Quốc hội xem xét, thông qua trong giai đoạn cuối năm.

Tuần tới, Quốc hội sẽ thảo luận về loạt dự án luật quan trọng. Ảnh: Daibieunhandan.vn.

Tuần làm việc tới (3-9/11), Quốc hội bước sang giai đoạn giữa của kỳ họp thứ 10 khóa XV với khối lượng lớn các dự án luật được trình và thảo luận tại tổ. Trọng tâm của tuần là nhóm dự án luật trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, xây dựng, môi trường, cùng các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Ngày 3/11, Bộ Tài chính sẽ thay mặt Chính phủ trình 5 dự án luật quan trọng gồm Luật Đầu tư, Luật Quản lý nợ công, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Thống kê và Luật Giá, đều là các luật sửa đổi, bổ sung. Cùng ngày, Bộ Công Thương trình dự án Luật Thương mại điện tử.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội sẽ báo cáo thẩm tra toàn bộ 6 dự án này. Các đại biểu sẽ chia tổ thảo luận trong 2 buổi, tập trung vào các chính sách đầu tư, quản lý nợ công, thương mại điện tử, kinh doanh bảo hiểm, định hướng điều hành giá...

Sang ngày tiếp theo, Chính phủ tiếp tục trình thêm 10 dự án luật mới. Theo đó, Bộ Xây dựng trình Luật Xây dựng (sửa đổi); Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình 2 dự án luật sửa đổi, bổ sung gồm Địa chất và khoáng sản cùng một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bộ Tài chính trình các dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ lần lượt trình các dự án về thi hành án dân sự, giám định tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

Cũng trong ngày, các đại biểu sẽ bắt đầu thảo luận tại tổ về các dự án luật trong nhóm tư pháp. Quốc hội sẽ dành toàn bộ buổi chiều để trao đổi về dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ngày 5 và 6/11, chương trình làm việc chủ yếu vẫn diễn ra tại tổ. Các đại biểu sẽ tiếp tục góp ý cho các dự án luật về thi hành án dân sự, giám định tư pháp, quản lý thuế, thuế thu nhập cá nhân, tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng, địa chất khoáng sản, nông nghiệp - môi trường, cùng nhóm luật về khoa học - công nghệ như Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao và Luật Chuyển giao công nghệ.

Bước sang thứ Sáu, Quốc hội sẽ nghe Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng trình các nội dung liên quan đến Luật Quy hoạch (sửa đổi), Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, cùng việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ họp toàn thể tại hội trường để thảo luận 2 dự án luật đáng chú ý trong lĩnh vực an ninh là Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Hai ngày cuối tuần (8-9/11), các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng, Quốc hội nghỉ vào Chủ nhật.