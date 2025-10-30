Đại biểu Quốc hội lo trẻ em chìm trong thế giới 'tổng tài bá đạo'

Đại biểu Quốc hội bày tỏ quan ngại về tác động tiêu cực của mạng xã hội, đặc biệt khi trẻ em thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng thì rất dễ rơi vào tình trạng nghiện mạng xã hội.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 30/10. Ảnh. Quochoi.vn.

Phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng nay (30/10), đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) cho biết theo khảo sát của Unicef tại Việt Nam năm 2022, 82% trẻ em ở độ tuổi 12-13 sử dụng Internet mỗi ngày và 93% trẻ 14-15 tuổi có thời gian truy cập chiếm 5-7 tiếng/ngày.

Từ báo cáo trên, bà Dao nhìn nhận nếu dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, các em sẽ bị ảnh hưởng cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tâm thần.

"Các em sẽ bị suy giảm hệ miễn dịch do mất ngủ triền miên và thiếu vận động, thêm hội chứng ống cổ tay, các bệnh về mắt, về cột sống, não bộ cũng trở nên kém tư duy sáng tạo. Đặc biệt, sức khỏe tâm thần thấy rất rõ các triệu chứng lo âu, căng thẳng, dễ bị kích động, dễ bị trầm cảm và tự huỷ hoại bản thân mình hay thậm chí tự tử", đại biểu chia sẻ.

Mặt khác, trong báo cáo Tiếng nói của trẻ em, các em cho rằng mức độ tự tin, có đủ kiến thức và kỹ năng để ứng phó với những rủi ro mà mạng xã hội đem lại chiếm chưa tới 21% và đến nay, số liệu này có cải thiện nhưng chưa cao.

Theo vị đại biểu, tình trạng này tồn tại do hiện tại hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam chưa có sự quan tâm đầy đủ đến việc bảo vệ trẻ em trên môi trường không gian mạng.

Mỗi năm, Bộ Giáo dục và đào tạo vẫn phối hợp với Trung ương Đoàn nhằm chỉ đạo các nhà trường triển khai hoạt động để đảm bảo các em an toàn, truy cập mạng xã hội lành mạnh. Ngoài ra Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng cũng đã bảo vệ các em.

Tuy nhiên, Nghị định số 147/2024 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng chỉ quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi, nếu sử dụng tài khoản mạng xã hội phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký.

"Tại sao chúng ta không quy định độ tuổi, giới hạn thời gian truy cập như pháp luật một số nước trên thế giới. Ví dụ, Australia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội hay Hà Lan là dưới 15 tuổi, đồng thời họ cũng quy định rõ thời gian truy cập chỉ ở mức 3 tiếng/ngày", bà Dao nhấn mạnh.

Mặt khác, thuật ngữ "nghiện mạng xã hội" cũng chưa được đưa vào tài liệu chuyên môn của ngành y tế nhằm hướng dẫn cách chẩn đoán điều trị một số bệnh rối loạn tâm thần.

Đáng chú ý, bà Dao cho biết những công trình nghiên cứu về các tác động tiêu cực theo chiều sâu hay toàn diện vẫn chưa nhiều so với mức độ cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Về phía gia đình, nhiều bậc phụ huynh xem thiết bị điện tử là "bảo mẫu giữ trẻ" để bản thân có thời gian chăm sóc việc nhà, mưu sinh.

Còn phía nhà trường do áp lực về thành tích nên chỉ chú trọng đến giáo dục văn hóa, mà chưa tập trung tổ chức các hoạt động ngoại khoá để tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em.

Thậm chí, bản thân của các em thiếu bản lĩnh, thiếu ý chí và thiếu lý tưởng sống nên dễ dàng đắm chìm vào thế giới ảo như "tổng tài bá đạo", nhưng khi va vào thực tế thì "cái kết lại rất nghiệt ngã".

Từ những bất cập, hạn chế nêu trên, đại biểu Châu Quỳnh Dao kiến nghị Chính phủ cần rà soát lại hệ thống chính sách pháp luật, đồng thời quy định rõ ràng độ tuổi tối thiểu của trẻ em được sử dụng mạng xã hội và giới hạn thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử.

Bên cạnh đó, các cơ quan có thể nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới và áp dụng một cách phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Chính phủ cần có những cơ chế chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân nghiên cứu những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với thế hệ trẻ ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

"Điểm quan trọng là các nhà trường quan tâm, tổ chức tốt chỉ thị dạy học 2 buổi/ngày, các hoạt động ngoại khóa và đa dạng hóa hình thức tổ chức. Các trường học phải tìm cách lồng ghép việc tuyên truyền như chương trình bình dân học vụ số, từ đó giúp các em tăng hệ miễn dịch", bà Dao nói và dẫn ví dụ Trường THPT Ngô Sĩ Liên (An Giang) đã thực hiện mô hình "Đừng để điện thoại thông minh thao túng chúng ta".

Bản thân gia đình phải tạo môi trường giáo dưỡng phù hợp, nghiêm khắc với các em, như trước khi đi ngủ sẽ "nói không" với thiết bị điện tử. Đây là điều rất quan trọng và chính bản thân các em phải có đầy đủ ý chí quyết tâm thực hiện vượt qua cám dỗ từ thế giới ảo do mạng xã hội đem lại.