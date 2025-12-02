1 km vuông 'đất vàng' TP.HCM có 4 chung cư chờ sập

Chung cư cũ Vĩnh Hội (phường Khánh Hội, TP.HCM ) nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc hiện đại. Công trình được xây trước năm 1975, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy người dân được yêu cầu di dời khẩn cấp từ năm 2017, đến nay mới có 12/244 hộ chịu rời đi.

Vợ chồng ông Thông (72 tuổi) sống tại chung cư này từ năm 1978. Vì vậy, khi nhắc đến chuyện “tái định cư” ở một nơi mới, ông lưỡng lự. “Sống đâu quen đó, vợ đi dạy tiện đường, chợ ngay phía dưới, nên thật lòng mà nói tôi cũng không muốn đi. Chỗ mới ở Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), còn nơi gần nhất là quận Bình Thạnh (cũ), đều xa nơi này", ông Thông nói.

Dù chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hộ vẫn không đồng ý rời đi bởi các tiện ích xung quanh - dưới chân tòa nhà là chợ, đối diện là trường học và chung cư ở vị trí trung tâm thành phố. Ông Thông cho biết việc tái định cư ở khu vực xa hơn khiến người dân phải tính toán việc chuyển trường cho con, còn người lớn thì đi lại bất tiện...

Bên cạnh đó, ông và nhiều hộ dân vẫn chấp nhận ở lại chung cư trong điều kiện hiện tại, cho đến khi có nhà đầu tư chính thức. “Bây giờ chưa có nhà đầu tư, rồi lấy đâu ra kế hoạch rõ ràng, những tiêu chí hợp lý, chi tiết để mình biết mình đi. Nhà có sổ hồng nên chúng tôi không dám bỏ. Ở đây, họ đi chưa được 1/3”, ông nói.

Cách đó khoảng 1 km, chung cư Trúc Giang (phường Xóm Chiếu) đang trong giai đoạn di dời dang dở. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, dưới tầng trệt vẫn còn 2 hộ dân đang sinh sống.

Lối cầu thang lên các tầng đã bị khóa. Trước đây, từng có nhiều nhà đầu tư được lựa chọn xây mới, nhưng do nhiều nguyên nhân không thể triển khai khiến nhà đầu tư rút lui.

Ông Lã Trọng Loan (84 tuổi, thương binh) ngụ tại tầng trệt cho biết sẽ di dời trong vài ngày tới. Trước đó, ông và ông Đào Duy Đát - hộ còn lại ở chung cư - được bàn giao sống tại căn hộ tầng trệt năm 2005 và nhiều lần kiến nghị mua nhà theo diện chính sách với giá đất năm 2014. Hồ sơ bị tạm hoãn do chung cư xuống cấp, hai ông chấp hành và yêu cầu cơ quan chức năng cam kết tiếp tục giải quyết sau khi xây dựng mới, nên vẫn ở đến nay.

Ngoài chung cư Vĩnh Hội, tại phường Khánh Hội còn có 2 chung cư xếp vào loại D là chung cư Hoàng Diệu và Tôn Thất Thuyết. Hai chung cư này chưa được thành phố triển khai chính sách di dời.

Trong hình là lô Y chung cư Hoàng Diệu. Các hộ dân cho biết sau khi kiểm tra kết cấu, thành phố đã tu sửa một số hạng mục, bao gồm gia cố lan can và sơn mới toàn bộ mặt tường.

Người dân cho hay họ đã quen nơi ở hiện tại và lo ngại việc tạm cư sẽ kéo dài, trong khi đó giá đền bù vẫn chưa được thống nhất.

Tương tự, cư dân chung cư Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C) cho biết thông tin về giải tỏa tòa nhà đã được thông báo 2-3 năm nay, họ vẫn chưa đồng ý rời khỏi. Người dân mong muốn được đền bù bằng tiền để mua nơi ở mới theo nhu cầu cá nhân thay vì bố trí tái định cư quá xa nơi ở cũ.

Vợ chồng bà H.L sống 40 năm tại chung cư này cho biết không chỉ gia đình bà mà nhiều hộ dân ở đây đều có 2-3 thế hệ sống chung. Vì vậy, khi nhắc đến chuyện di dời, điều họ lo nhất vẫn là mức đền bù và việc tìm được chỗ ở mới đủ rộng cho cả gia đình.

Mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã có quyết định về duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư liên phường cho chung cư Vĩnh Hội, Trúc Giang, Hoàng Diệu và Tôn Thất Thuyết, để thu hút, kêu gọi nhà đầu tư.

4 chung cư này sở hữu vị trí đắc địa ngay sát trung tâm thành phố, được bao quanh bởi những tòa cao ốc hiện đại. Phần lớn những tòa nhà này đều đã được xây dựng trong khoảng 10-20 năm qua, như Rivergate Residence, Millennium, Grand Riverside... với giá chuyển nhượng khoảng 75-100 triệu đồng/m2. Trong khi dự án H3 Hoàng Diệu có giá khoảng 60-70 triệu đồng/m2. Ảnh: Duy Hiệu.

Bên cạnh vị trí trung tâm, 4 chung cư này còn liền kề các tuyến đường lớn như Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng và cầu Calmette. Trong đó, đường Nguyễn Tất Thành đang được thành phố chi gần 3.000 tỷ đồng để mở rộng.

Đây là đề xuất được nêu tại phiên thảo luận tổ về Luật Xây dựng (sửa đổi) sáng 6/11, nhằm gỡ vướng trong xử lý khu chung cư, nhà tập thể cũ xuống cấp.

TP.HCM sẽ chi hơn 32 tỷ để kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ với 223 block. Nếu chung cư chưa thuộc trường hợp phá dỡ thì phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng.

