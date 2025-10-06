Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

TP.HCM sắp kiểm định gần 200 chung cư cũ

  • Thứ hai, 6/10/2025 19:50 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Để đánh giá chất lượng nhà chung cư trên địa bàn theo đúng quy định, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có đề xuất UBND TP.HCM giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí để UBND các phường triển khai công tác kiểm định chung cư cũ.

Theo đó, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách đề xuất 186 chung cư cũ cần kiểm định. Trong đó có 56 chung cư chưa kiểm định và 130 chung cư cũ đề xuất kiểm định lại.

Trong số 130 chung cư đã kiểm trước đây, đa số được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C, chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không theo Luật Nhà ở năm 2023 nên cần thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp B, Sở Xây dựng đề xuất không kiểm định lại trong thời điểm này do chưa cần thiết.

chung cu cu anh 1

TP.HCM đang có 186 chung cư cũ cần kiểm định.

Tổng số kinh phí dự trù tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư do UBND các phường đề xuất và Sở Xây dựng đã tổng hợp là hơn 32,5 tỷ đồng. Kinh phí này chưa bao gồm chi phí kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn các phường Hạnh Thông (2 chung cư), Gò Vấp (1 chung cư), Sài Gòn (10 chung cư), Vũng Tàu (3 chung cư) và Thạnh Mỹ Tây (4 chung cư) do các phường chưa đề xuất kinh phí.

Do số lượng chung cư cũ đề xuất kiểm định nhiều, để nhanh chóng tổ chức thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư trên địa bàn theo đúng quy định, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ.

Giao Sở Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường để triển khai thực hiện công tác kiểm định. Giao UBND các phường trên địa bàn có chung cư cần thực hiện kiểm định, kiểm định lại tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ kiểm định, lựa chọn tổ chức kiểm định xây dựng đủ điều kiện năng lực và phù hợp với nội dung nhiệm vụ kiểm định để thực hiện kiểm định theo quy định.

Đối với UBND các phường chưa đề xuất, Sở Xây dựng yêu cầu khẩn trương có báo cáo đề xuất gửi Sở để tổng hợp gửi Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

Đình chỉ thanh tra 6 dự án lớn ở TP.HCM

Thanh tra Chính phủ sẽ không thanh tra dự án cầu Thủ Thiêm 2, dự án BOT cầu Phú Mỹ, dự án BT đường dẫn cầu Phú Mỹ, dự án BT 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm...

10:01 16/9/2025

Chính phủ thúc tiến độ xử lý gần 3.000 dự án vướng mắc

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các dự án tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra.

19:55 5/9/2025

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

Sau khi vượt tiến độ giai đoạn 1, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tiếp tục khởi công giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư gần 12.100 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

18:47 19/8/2025

https://tienphong.vn/tphcm-chi-tien-ty-kiem-dinh-gan-200-chung-cu-cu-post1784355.tpo

Duy Quang/Tienphong.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

chung cư cũ Thành phố Hồ Chí Minh Chung cư UBND TP.HCM Sở Tài chính đánh giá chất lượng nhà chung cư

    Đọc tiếp

    Vi sao gia nha van kho giam? hinh anh

    Vì sao giá nhà vẫn khó giảm?

    3 giờ trước 16:59 6/10/2025

    0

    Lệch pha cung cầu là nguyên nhân chính khiến giá nhà tăng, dù nhiều dự án đã rục rịch khởi động, song phải trải qua nhiều phân kỳ đầu tư, huy động vốn nên chưa thể cung cấp sản phẩm ra thị trường ngay thời điểm này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý