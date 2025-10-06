Văn phòng 'trung tâm' TP.HCM không còn chỉ ở quận 1

Sau sáp nhập địa giới hành chính, thị trường văn phòng TP.HCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ với biên độ phát triển được mở rộng.

Chọn Thủ Thiêm thay vì quận 1 (cũ), doanh nghiệp vẫn có địa chỉ "trung tâm", vừa tiết kiệm được chi phí thuê. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo số liệu của Savills, tổng nguồn cung văn phòng tại TP.HCM quý II/2025 đạt khoảng 2,9 triệu m2, với công suất cao 88% và giá thuê trung bình 843.000 đồng/m2/tháng.

Khách thuê có nhu cầu ổn định, chủ yếu đến từ những ngành trụ cột đối với sự phát triển của thành phố như công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, và vận tải biển.

Trong vòng 2 năm tiếp theo, thành phố dự kiến bổ sung khoảng 234.000 m2 văn phòng mới, tập trung chủ yếu ở vùng lõi TP.HCM với các dự án như Saigon Marina IFC (quận 1 cũ) hay The Kross (quận 1 cũ).

Ngoài ra, khu vực ngoài trung tâm cũng có Milennial Tower (quận 7 cũ) và Onehub Saigon Tower 2 (quận 9 cũ). Đây đều là các dự án chất lượng cao có tiêu chuẩn quốc tế, nằm tại vị trí thuận lợi nên hứa hẹn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm.

Tuy nhiên, ở góc nhìn ngắn hạn, báo cáo quý II/2025 của Avison Young cho thấy từ nay đến cuối năm 2025, thị trường cho thuê văn phòng TP.HCM sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Lý do cốt lõi đến từ việc nguồn cung mới tăng mạnh, buộc các chủ đầu tư phải điều chỉnh giá thuê và nâng cấp dịch vụ. Avison Young nhận định việc giá thuê văn phòng phân hoá rõ rệt giữa các khu vực sẽ càng thúc đẩy sự cạnh tranh này.

Điển hình là giá thuê văn phòng hạng sang (hạng A) tại trung tâm (quận 1 và quận 3 cũ) có thể lên đến 1,6 triệu đồng/m2/tháng, trong khi các dự án tương đương tại khu vực rìa trung tâm (CBD Fringe) chỉ ở mức 1 triệu đồng/m2/tháng.

Chênh lệch giá này đã khiến nhu cầu khách thuê chuyển dịch mạnh mẽ sang các khu vực rìa trung tâm như Thủ Đức hay phía nam TP.HCM (cũ), Avison Young nhận định.

Theo bà Lại Thị Như Quỳnh, Phó giám đốc Dịch vụ cho thuê Thương mại Savills TP.HCM, khi ranh giới hành chính thay đổi, các khu vực từng được coi là vùng ven như phía nam TP.HCM (cũ), Thủ Thiêm, hay Thủ Đức có thể được đưa vào phạm vi của trung tâm mở rộng.

Điều này khiến khái niệm “trung tâm” không còn chỉ giới hạn ở quận 1 và quận 3 truyền thống.

Nhờ đó, các doanh nghiệp giờ đây đang có lợi thế lớn. Nếu đặt văn phòng ở Thủ Thiêm thay vì quận 1 (cũ), doanh nghiệp vẫn có được giá thuê hấp dẫn tại tòa nhà có chất lượng cao cấp, đồng thời, mang địa chỉ “trung tâm”.

Ngoài câu chuyện địa lý, thị trường văn phòng TP.HCM cũng đang ghi nhận sự tham gia đông đảo của lực lượng lao động trẻ (Milennials, Gen Z). Để phù hợp với nhu cầu của nhóm trẻ, không gian làm việc đang ưa chuộng xu hướng linh hoạt hơn (hybrid), với những thiết kế công thái học và đạt tiêu chuẩn xanh.

Nhìn chung, sự điều chỉnh quan trọng về địa giới hành chính không chỉ mang tác động quản trị đô thị, mà tạo ra dư địa cho nguồn cung văn phòng mới tại trung tâm kinh tế - tài chính TP.HCM. Tại đây, thị trường sẽ được tái cấu trúc với các cụm văn phòng ngoài khu vực CBD truyền thống được thành lập, cùng xu hướng không gian linh hoạt được mở rộng.