Chỉ có 2 lựa chọn nếu thuê 2.000 m2 văn phòng hạng B trung tâm TP.HCM

Dù nhu cầu thuê cao, phân khúc văn phòng hạng B tại trung tâm TP.HCM gần như không còn dự án mới trong 3 năm tới, buộc doanh nghiệp phải di chuyển về vùng ven.

Theo Knight Frank, TP.HCM sẽ không có nguồn cung văn phòng hạng B mới tại khu trung tâm cho đến 2028. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Alex Crane - Giám đốc Điều hành Knight Frank Việt Nam - cho biết đơn vị này đang có một khách cần thuê 2.000 m2 diện tích văn phòng hạng B trung tâm TP.HCM, đây vốn là một yêu cầu khá tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia.

Tuy nhiên, tại trung tâm TP.HCM, với yêu cầu này, họ chỉ có hai lựa chọn ở những tòa nhà đã xây dựng hơn 10 năm, cho thấy phân khúc văn phòng tầm trung đang gặp tình trạng khan hiếm nghiêm trọng.

Ông Crane nhận định dù nhiều văn phòng hạng B ở trung tâm đã cũ và chất lượng hạn chế, nhu cầu thuê vẫn tăng mạnh.

Báo cáo thị trường quý II của Avison Young cũng cho thấy văn phòng hạng B ở TP.HCM vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy tốt với 89%. Đồng thời, mức giá thuê cũng đã tăng 5% so với quý trước.

Trong khi đó, nguồn cung mới của phân khúc này lại rất hạn chế. Vị chuyên gia tại Knight Frank dự báo đến năm 2028 sẽ không có văn phòng hạng B mới nào được xây dựng tại trung tâm TP.HCM.

Theo ông, sự khan hiếm nguồn cung văn phòng hạng B không chỉ do chi phí đất đai và xây dựng ngày càng cao, mà còn vì quỹ đất phù hợp để phát triển loại hình này gần như đã cạn.

“Một tòa nhà hạng B muốn đảm bảo thiết kế hiệu quả cần diện tích sàn mỗi tầng từ 600 m2 đến 1.000 m2, tức cần diện tích đất tối thiểu khoảng 1.300-1.500 m2. Đây là một yêu cầu rất khó tìm ở khu trung tâm TP.HCM”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết cũng có nhiều dự án vẫn bị đình trệ do vướng thủ tục pháp lý.

Thực tế cho thấy nguồn cung văn phòng mới ở khu vực trung tâm TP.HCM thời gian qua chủ yếu là văn phòng hạng A, như Marina Central Tower, Nexus... Tuy nhiên, mức giá thuê cao luôn là rào cản khiến khách thuê khó tiếp cận.

Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp có xu hướng đổ bộ ra các vùng lân cận để tìm kiếm không gian làm việc phù hợp, đặc biệt là các khu vực như TP Thủ Đức và quận 7 cũ.

Theo số liệu của Knight Frank, giá thuê văn phòng hạng B ở trung tâm TP.HCM đã chạm mức 42 USD /m2, trong khi khu vực vùng ven có giá thấp hơn khoảng 10- 20 USD và có nhiều lựa chọn hơn. Ông Crane cũng nhận định những dự án mới có chất lượng cao hơn tại khu Nam Sài Gòn sẽ thu hút chính các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Báo cáo thị trường văn phòng của CBRE cũng dự báo đến năm 2027, dù thiếu hụt nguồn cung văn phòng hạng B, tổng nguồn cung văn phòng mới tại TP.HCM (bao gồm cả hạng A và C) vẫn sẽ tăng mạnh. Các dự án này sẽ chủ yếu tập trung tại quận 1, quận 7 và Thủ Đức cũ.

Vị chuyên gia tại Knight Frank cũng lưu ý hiện có tới 60% tòa nhà văn phòng tại khu CBD được xây trước năm 2015, và chỉ 17% các tòa hạng B có chứng nhận môi trường, trong khi yếu tố này luôn được các khách thuê quốc tế ưu tiên.

Do đó, ông nhìn nhận các chủ tòa nhà hạng B cũ vẫn còn cơ hội cạnh tranh nếu cải tạo, nâng cấp hoặc cung cấp không gian làm việc linh hoạt.