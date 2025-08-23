Co-working space âm thầm tăng trưởng ở TP.HCM

Dù không còn tăng trưởng nóng, thị trường co-working space tại TP.HCM vẫn mở rộng hiện diện khi nhiều thương hiệu ngoại gia nhập, còn đơn vị nội liên tục săn tìm mặt bằng mới.

Co-working TP.HCM hút cả thương hiệu ngoại lẫn chuỗi nội mở rộng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Cách đây không lâu, TP.HCM chào đón thêm một thương hiệu co-working space quốc tế là Komune Co-working, được đặt tại tầng 4 tòa nhà UOA Tower, trong khu vực Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nay thuộc phường Tân Mỹ.

Đây là lần đầu tiên Komune ra mắt ở Việt Nam, sau 3 cơ sở tại Klang Valley, Malaysia. Thương hiệu được thành lập năm 2017 bởi UOA Group, một tập đoàn bất động sản lớn trong khu vực, có trụ sở chính tại Malaysia.

Ngoại nhập cuộc, nội tăng tốc "săn" mặt bằng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện UOA Group đánh giá thị trường co-working space tại TP.HCM đang tăng trưởng ổn định, dẫn đầu cả nước nhờ xu hướng làm việc linh hoạt và nhu cầu tối ưu chi phí.

Đặc biệt, sau quá trình vận hành tòa nhà UOA Tower và quan sát thị trường, doanh nghiệp nhận thấy các khu đô thị vệ tinh như Phú Mỹ Hưng hay Thủ Thiêm đang phát triển mạnh mẽ nhờ hạ tầng đồng bộ, nhưng giá thuê thấp hơn trung tâm.

"Vì vậy có thể dự đoán rằng trong vòng 5 năm tới, xu hướng mở rộng ra khu vực ven đô và tích hợp công nghệ sẽ là động lực chính và mô hình co-working sẽ chiếm tỷ lệ cao hơn trong tổng nguồn cung, thu hút các doanh nghiệp nhỏ và tiền khởi nghiệp", đại diện UOA Group nhận định.

Đó cũng là lý do đơn vị này lựa chọn nhân rộng mô hình Komune Co-working ở khu vực Phú Mỹ Hưng trong thời điểm này.

Là một phần trong tòa nhà văn phòng hạng A UOA Tower, doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là những không gian bổ sung và nâng cao giá trị cho mô hình văn phòng truyền thống, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ freelancer, startup đến các doanh nghiệp vừa và lớn.

Đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ giá thuê ở mức cạnh tranh, hợp lý cho các công ty khởi nghiệp, quy mô nhỏ. Trong khi đó, không gian hơn 1.272 m2 vẫn cung cấp đầy đủ các tiện ích cần thiết, hiện đại, bao gồm 3 phòng họp phục vụ thuyết trình, họp nhóm; 28 văn phòng riêng phù hợp nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ; 14 bàn làm việc cố định cho cá nhân; cùng các khu làm việc linh hoạt và không gian kết nối.

UOA Group đánh giá thị trường co-working space tại TP.HCM đang tăng trưởng ổn định, dẫn đầu cả nước. Ảnh: Komune Co-working.

Tương tự, WorkFlow Space cũng nhìn thấy tiềm năng thị trường này. Dù mới ra mắt hơn 3 năm, chuỗi này đã mở 5 cơ sở và đang tiếp tục tìm kiếm mặt bằng để gia tăng hiện diện.

Nói với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Đình Quý, CEO WorkFlow Space cho biết ý tưởng về một không gian dành cho startup đã được ông và những người đồng sáng lập ấp ủ từ năm 2016, thậm chí đã chọn địa điểm và thiết kế xong, nhưng chưa thực hiện. Chỉ sau đại dịch Covid-19, nhóm mới quyết định chính thức triển khai khi nhận ra nhu cầu làm việc linh hoạt tăng mạnh.

Mỗi cơ sở của WorkFlow Space đều có khu làm việc chung, phòng họp, WorkPod cách âm cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ, kèm khu cà phê, nghỉ ngơi và các tiện ích hỗ trợ.

Giá co-working space tính theo giờ, khoảng 30.000 đồng/giờ và càng giảm khi mua nhiều giờ. Trong khi đó, WorkPod đơn có giá 55.000 đồng/giờ, WorkPod đôi 85.000 đồng/giờ, phòng họp 200.000-300.000 đồng/giờ, đều được ưu đãi thêm nếu mua gói nhiều giờ. Ngoài ra, khách vẫn có thể chỉ mua cà phê và ngồi làm việc như tại cửa hàng F&B thông thường.

Theo ông, điểm khác biệt của WorkFlow là hệ thống đặt chỗ qua ứng dụng, cho phép chọn loại hình, địa điểm, thời gian, thanh toán trực tuyến và chỉ trừ giờ khi thực sự sử dụng. Hiện, WorkFlow hướng đến freelancer, startup và các chuyên gia tự do - những người cần không gian tập trung hơn so với quán cà phê.

Còn nhiều dư địa để khai thác

Theo bà Hồng Anh, Nhân viên cấp cao Bộ phận chiến lược và giải pháp khách thuê Knight Frank Việt Nam, thống kê vào tháng 5, giá thuê co-working space hạng A tại TP.HCM khoảng 10-18 triệu đồng/chỗ ngồi/tháng, hạng B 7,5-8,5 triệu đồng và hạng C 4-6,5 triệu đồng. Trong đó, hạng C chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Vị chuyên gia từ Knight Frank cho biết nguồn cung thị trường này đã tăng mạnh trong 5 năm qua, đặc biệt năm nay có thêm nhiều thương hiệu mới gia nhập hoặc mở rộng như Sentry (Phần mềm Quang Trung), Serepok (Bình Thạnh, Hồ Con Rùa), CirCo (Hai Bà Trưng), Toong (Global City), Regus (Ung Văn Khiêm), Beyond (Đinh Tiên Hoàng)...

Dù tỷ lệ hấp thụ năm vừa qua giảm nhẹ do nguồn cung ra cùng lúc, song bà Hồng Anh cho biết tình hình đã nhanh chóng phục hồi trong năm nay nhờ nhiều đơn vị vận hành đã bổ sung mô hình built-to-suit, tức trang bị sẵn nội thất, thiết kế theo yêu cầu, thời hạn thuê ngắn, linh hoạt mở rộng hoặc thu hẹp quy mô.

Knight Frank nhận định tiềm năng phân khúc co-working tại TP.HCM vẫn lớn, đặc biệt nhờ số lượng startup - nhóm khách được xem là "xương sống" của thị trường. Dù vậy, bà cho rằng doanh nghiệp muốn đầu tư vào thị trường này vẫn nên chú trọng tạo khác biệt, đẩy mạnh built-to-suit và mở rộng sang những khu vực còn ít nguồn cung như quận 2, quận 7 cũ.

Ở góc nhìn khác, ông Quý cho rằng co-working space nên được đo bằng "tổng số giờ mà người lao động sẵn sàng trả tiền để làm việc bên ngoài", thay vì chỉ xét diện tích cung - cầu.

Với cách tiếp cận này, một chỗ ngồi có thể bán cho nhiều người nhờ đặt trước và trả phí theo giờ, thay vì cố định cho một khách. Đây chính là lý do WorkFlow tin tiềm năng thị trường còn rất lớn, khi chưa nhiều mô hình đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc linh hoạt.

CEO WorkFlow cho rằng tiềm năng của co-working space đến từ tổng số giờ mà người lao động sẵn sàng trả tiền để làm việc bên ngoài. Ảnh: WorkFlow Space.

Cách tiếp cận này thoạt nhìn khá giống mô hình quán cà phê. Tuy nhiên, theo ông Quý, quán cà phê không phải đối thủ trực tiếp của WorkFlow khi khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ.

"Khi đã quen với WorkFlow, khách hàng thường tìm đến đây khi cần không gian tập trung làm việc thực sự, trong khi quán cà phê vẫn phù hợp khi muốn thay đổi không khí", ông nói.

Ông Quý cho biết một số chuỗi cà phê lớn đã liên hệ với WorkFlow để tích hợp mô hình làm việc chung. Hiện đơn vị này cũng đang đàm phán với nhiều đối tác lớn khác, dự kiến công bố trong vài tháng tới.

Ngoài ra, chuỗi này còn hợp tác với các tòa nhà văn phòng, ngân hàng để khai thác phòng họp chưa sử dụng hết công suất, điển hình như chi nhánh Timo Bank Hangout trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi WorkFlow vận hành phòng họp và WorkPod thông qua ứng dụng, giúp tối ưu lịch họp và nâng cao hiệu suất sử dụng.

Thực tế, thị trường co-working space hiện có hai nhóm chính. Thứ nhất là các chuỗi quốc tế/doanh nghiệp nước ngoài, vận hành chuyên nghiệp, phục vụ doanh nghiệp vừa, lớn và đa quốc gia với dịch vụ chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất cao cấp, thường thuê nguyên sàn tại các tòa nhà lớn. Thứ hai là doanh nghiệp nội địa, thường thuê nhà phố hoặc khối đế thương mại để tự thiết kế, phục vụ freelancer và startup bằng không gian linh hoạt, chi phí tiết kiệm và nhiều hoạt động kết nối.

Theo CBRE, các thương hiệu quốc tế được đánh giá cao nhờ đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, an ninh mạng và công nghệ, trong khi thương hiệu nội địa tập trung phân khúc giá rẻ đến tầm trung, chọn vị trí rìa trung tâm và quy mô nhỏ để tối ưu chi phí.