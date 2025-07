Người lao động có việc làm tăng mạnh

Lực lượng lao động tiếp tục tăng trong quý II. Chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam cũng có xu hướng cải thiện, thể hiện qua tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng.

Số lao động có việc làm trong quý II tăng 138.600 người so với quý trước và tăng 544.100 người so với cùng kỳ. Ảnh: Phạm Ngôn.

Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước đạt 53,1 triệu người trong quý II, tăng 169.800 người so với quý trước và tăng 553.200 người so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,2%, không thay đổi so với quý trước nhưng giảm 0,4 điểm % so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53 triệu người, tăng 542.600 người so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 68,2%, giảm 0,3 điểm %.

Lao động có việc làm tăng mạnh

Cục Thống kê cho biết chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam có xu hướng cải thiện, thể hiện qua tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ trong quý II đạt 29,1%, tăng 0,3 điểm % so với quý trước và tăng 1 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Trung bình 6 tháng, tỷ lệ này đạt 29%, cao hơn 1 điểm % so với cùng kỳ.

Số lao động có việc làm trong quý II ước đạt 52 triệu người, tăng 138.600 người so với quý trước và tăng 544.100 người so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, số người có việc làm đạt 51,9 triệu người, tăng 538.100 người. Trong đó, khu vực thành thị có 20,1 triệu người (tăng 437.100 người), còn khu vực nông thôn là 31,8 triệu người (tăng 101.000 người).

Theo Cục Thống kê, tuy lực lượng lao động có việc làm đang tăng, thị trường lao động vẫn chưa phát triển bền vững khi lao động phi chính thức còn chiếm tỷ trọng cao.

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM TẠI THỜI ĐIỂM CUỐI QUÝ II HÀNG NĂM Nguồn: Cục Thống kê. Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 Lao động có việc làm triệu người 49.8 50.5 51.2 51.4 52

Quý II, số lao động làm việc phi chính thức (kể cả trong hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản) là 33 triệu người, chiếm 63,5% tổng lao động có việc làm. Trung bình 6 tháng, tỷ lệ lao động phi chính thức là 63,9%, giảm 1,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Về tình trạng thiếu việc làm, quý II ghi nhận 799.200 người trong độ tuổi lao động không có việc làm đầy đủ, tăng 2.200 người so với quý trước nhưng giảm mạnh 148.800 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm là 1,73%, gần như đi ngang so với quý trước và giảm 0,33 điểm % so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng, số người thiếu việc làm là 798.100 người, giảm 142.400 người so với cùng kỳ; tỷ lệ thiếu việc làm là 1,72%, giảm 0,33 điểm %. Trong đó, tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 1,23% (giảm 0,14 điểm %), còn ở khu vực nông thôn là 2,05% (giảm 0,44 điểm %).

Thu nhập người lao động tăng gần 1 triệu đồng sau một năm

Trong quý II, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,2 triệu đồng/tháng, giảm nhẹ 58.000 đồng so với quý I nhưng vẫn cao hơn 800.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lao động nam có thu nhập trung bình là 9,3 triệu đồng/tháng, trong khi nữ giới là 7 triệu đồng. Xét theo khu vực, người lao động ở thành thị có thu nhập bình quân 9,9 triệu đồng/tháng, còn ở nông thôn là 7,2 triệu/tháng.

Tính chung 6 tháng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 760.000 đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 10,1%. Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn lần lượt ở mức 10,0 triệu và 7,2 triệu đồng/tháng.

Về thất nghiệp, tỷ lệ trong độ tuổi lao động quý II là 2,24%, tăng nhẹ 0,04 điểm % so với quý trước nhưng giảm 0,05 điểm so với cùng kỳ năm trước. Trung bình 6 tháng, tỷ lệ này là 2,22%.

Riêng nhóm thanh niên từ 15-24 tuổi ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp lên tới 8,19% trong quý II, tăng cả so với quý trước và cùng kỳ. Đáng chú ý, có khoảng 1,35 triệu thanh niên trong độ tuổi này không có việc làm và không tham gia học tập hay đào tạo, chiếm 10,1%. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên là 8,06%, tăng 0,06 điểm % so với cùng kỳ.

Cơ quan thống kê cũng cho biết tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng (những người thất nghiệp, thiếu việc làm và một nhóm ngoài lực lượng lao động sẵn sàng làm việc nhưng không tìm việc hoặc có tìm việc nhưng chưa sẵn sàng làm việc ngay) trong quý II/2025 là 3,9%, tương ứng với khoảng 2,06 triệu người. Đây là mức thấp so với giai đoạn dịch bệnh, và giảm 0,4 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ này từng đạt đỉnh 10,4% vào quý III/2021 do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây.