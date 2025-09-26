Tập đoàn Malaysia mua xong khu đất 'vàng' 68 triệu USD ở TP.HCM

Tập đoàn UOA (Malaysia) công bố hoàn tất thương vụ mua lại một khu đất tại TP.HCM, dự kiến phát triển khoảng 20.000 m2 văn phòng hạng A với tổng giá trị đầu tư ước tính 120 triệu USD.

Khu đất số 72 Võ Thị Sáu vừa được UOA mua lại để xây văn phòng hạng A. Ảnh: Thảo Liên.

Ngày 26/9, Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA), doanh nghiệp đang niêm yết đồng thời tại hai Sở Giao dịch Chứng khoán Australia (ASX) và Singapore (SGX), cho biết vừa hoàn tất thỏa thuận mua lại một khu đất thương mại tại trung tâm TP.HCM trị giá 68 triệu USD , với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 120 triệu USD .

Thỏa thuận được thực hiện thông qua ba công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của UOA là UOA Vietnam Pte Ltd, UTD Vietnam Pte Ltd và UTM Vietnam Pte Ltd.

Qua đó, UOA mua lại 100% vốn của CTCP VIAS Hồng Ngọc Bảo - doanh nghiệp nắm giữ quyền phát triển khu đất có diện tích 2.000 m2, nằm ngay mặt tiền đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TP.HCM.

Tập đoàn cho biết khoản đầu tư lấy từ nguồn vốn dự trữ. Bước đi này là một phần trong chiến lược đa dạng hóa danh mục và gia tăng dòng thu ổn định, bên cạnh các tài sản hiện hữu của tập đoàn tại Australia, Malaysia, Singapore và Việt Nam,

Theo kế hoạch, khu đất sẽ được phát triển thành một tòa nhà văn phòng hạng A, với tổng diện tích sàn khoảng 20.000 m2. Công trình dự kiến khởi công vào quý IV năm nay và hoàn thành vào quý II/2028.

Ông Dickson Kong, Trưởng bộ phận đầu tư Tập đoàn UOA cho hay thương vụ sẽ nâng tổng diện tích sàn văn phòng cho thuê của UOA tại TP.HCM lên gần 120.000 m2.

"Việt Nam đang vươn lên trở thành một trung tâm tài chính và công nghệ mới của khu vực, được thúc đẩy bởi chiến lược đầu tư trọng điểm vào các ngành công nghệ cao và hạ tầng do Chính phủ dẫn dắt", ông Dickson nhấn mạnh.

"Chúng tôi cũng đang tích cực tìm kiếm các cơ hội phát triển khu dân cư hiện đại, bền vững, đóng góp vào sự phát triển đô thị xanh tại Việt Nam, dựa trên uy tín và kinh nghiệm đã được khẳng định tại Malaysia", ông nói thêm.

Về vị trí, UOA Group nhấn mạnh dự án nằm tại trung tâm thành phố - nơi tập trung dày đặc các cao ốc hạng A, B cùng sự hiện diện của tập đoàn đa quốc gia, tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn trong nước.

Dự án được định vị để tận dụng trọn vẹn hệ sinh thái doanh nghiệp sẵn có, hạ tầng đô thị và giao thông đang mở rộng. Đặc biệt, khi tuyến metro số 4 cùng đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi vào vận hành, khả năng kết nối và giá trị khu vực được dự báo sẽ gia tăng đáng kể.

UOA thành lập năm 1987, là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu tại châu Á. Tại Việt Nam, danh mục đầu tư của UOA có các công trình văn phòng hạng A như UOA Tower và Millennial Tower tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Song song, doanh nghiệp cũng hợp tác với CapitaLand Development để phát triển dự án dân cư Sycamore (khoảng 3.500 căn) tại phường Bình Dương, TP.HCM.