7 quốc gia tuyên bố sẵn sàng đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz

Trước căng thẳng tại Vùng Vịnh, nhóm 7 quốc gia trên đã tuyên bố sẵn sàng tham gia vào những nỗ lực chung nhằm đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

7 nước mới đây đã cam kết các bước hành động cụ thể để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố chung vừa được Văn phòng Thủ tướng Anh công bố, các quốc gia bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan cùng với Nhật Bản và Canada khẳng định sẽ thực hiện các bước cụ thể nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Ngoại trừ Hà Lan, tất cả quốc gia trên đều là thành viên của nhóm G7 (nhóm các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới).

Các cường quốc này tuyên bố sẵn sàng tham gia vào những nỗ lực chung nhằm đảm bảo hành lang an toàn cho dòng chảy năng lượng đi qua eo biển Hormuz trước những diễn biến căng thẳng gần đây.

Mở đầu thông cáo, các nhà lãnh đạo bày tỏ thái độ kiên quyết trước các hành động gây bất ổn trong khu vực: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công gần đây của Iran vào các tàu thương mại không vũ trang ở Vùng Vịnh, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm các cơ sở dầu khí, và việc lực lượng Iran phong tỏa trên thực tế eo biển Hormuz".

Các quốc gia bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình trạng xung đột leo thang và yêu cầu Iran phải tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi kêu gọi Iran chấm dứt ngay lập tức các mối đe dọa, việc đặt thủy lôi, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, cũng như các nỗ lực khác nhằm ngăn chặn vận tải thương mại qua eo biển, và phải tuân thủ Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", thông cáo nêu rõ.

Tuyên bố khẳng định tự do hàng hải là nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào vận tải quốc tế và chuỗi cung ứng năng lượng đều cấu thành một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Do đó, nhóm các quốc gia này kêu gọi một lệnh tạm dừng toàn diện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí.

Về các biện pháp phối hợp thực tế, các quốc gia bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp các nỗ lực phù hợp để đảm bảo hành lang an toàn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời hoan nghênh cam kết của các quốc gia đang tham gia vào công tác lập kế hoạch chuẩn bị.

Song song với các nỗ lực an ninh, vấn đề ổn định kinh tế và năng lượng cũng được đặt lên hàng đầu. Các nước cũng đề cao quyết định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong việc giải phóng các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Cùng với đó, tuyên bố bổ sung: "Chúng tôi sẽ thực hiện các bước khác để ổn định thị trường năng lượng, bao gồm việc hợp tác với một số quốc gia sản xuất để tăng sản lượng".

Các cường quốc cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thông qua Liên Hợp Quốc và các tổ chức tài chính quốc tế. Thông cáo kết lại bằng lời kêu gọi tất cả quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm duy trì sự thịnh vượng và an ninh toàn cầu.

Sau khi văn bản được công bố, chính phủ Canada cũng đã chính thức xác nhận tham gia vào tuyên bố chung này cùng với Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản.