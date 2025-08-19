Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

Sau khi vượt tiến độ giai đoạn 1, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tiếp tục khởi công giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư gần 12.100 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Phối cảnh cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: CĐT.

Ngày 19/8, tại Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Tại lễ khởi công, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, các bộ, ngành và sự ủng hộ, quyết tâm cao của chính quyền và người dân Cao Bằng, Lạng Sơn, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 đã được thực hiện.

"Tuyến cao tốc từng bước hình thành, mở ra kỳ vọng lớn về thay đổi hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho 2 địa phương", ông Cường chia sẻ.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng . Giai đoạn 1 của dự án được khởi công vào ngày 1/1/2024, với chiều dài 93 km, bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt.

Theo ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả (đại diện liên danh nhà đầu tư), giai đoạn 1 của dự án theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về mục tiêu thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025, các đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để rút ngắn gần 10 tháng tiến độ.

Nhằm đảm bảo mục tiêu thông tuyến giai đoạn 1 trong năm nay và sẵn sàng thực hiện giai đoạn 2, liên danh nhà đầu tư và các nhà thầu đã huy động hơn 3.200 nhân sự cùng 1.456 máy móc, thiết bị, triển khai thi công trên 287 mũi thi công. Sản lượng đạt 3.980/ 10.600 tỷ đồng (38% giá trị hợp đồng), tương đương 60% sản lượng thông tuyến năm nay.

Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện theo hình thức PPP, với quy mô mở rộng khoảng 93 km của giai đoạn 1 và xây dựng thêm 26 km tuyến mới nối đến cửa khẩu Trà Lĩnh. Tổng mức đầu tư gần 12.100 tỷ đồng , trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 8.400 tỷ đồng (chiếm 70%).

Ở giai đoạn này, 17 cầu và 3 hầm xuyên núi được xây mới. Dự kiến dự án giai đoạn 2 hoàn thành vào tháng 12/2027.

Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án bao gồm CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng 568, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, CTCP Đầu tư ĐCT 559 và CTCP Tân Thành.

Sau khi cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoàn thành, kết hợp với các tuyến Bắc Giang - Lạng Sơn, Hữu Nghị - Chi Lăng, sẽ hình thành trục giao thông cao tốc chiến lược nối liền từ Thủ đô Hà Nội lên Cao Bằng.