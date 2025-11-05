Chỉ đạo mới nhất của TP.HCM về kiểm định chung cư cũ

TP.HCM sẽ chi hơn 32 tỷ để kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ với 223 block. Nếu chung cư chưa thuộc trường hợp phá dỡ thì phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo về việc kiểm định chung cư cũ trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.HCM đồng ý chủ trương tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ với 223 block theo danh sách đề nghị của Sở Xây dựng.

UBND TP.HCM giao UBND các phường, xã tổ chức thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư đúng trình tự kiểm định theo quy định. Đồng thời, báo cáo đến Sở Xây dựng để xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư theo quy định.

Đối với UBND các địa phương chưa đề xuất chi phí kiểm định, phải khẩn trương có báo cáo đề xuất gửi Sở Xây dựng để tổng hợp chuyển Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các địa phương về trình tự thực hiện kiểm định theo quy định, tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm định, xem xét, ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư.

Sở Tài chính bố trí kinh phí kiểm định các chung cư cho UBND các phường, xã để triển khai thực hiện công tác kiểm định.

UBND TP.HCM yêu cầu: Kết luận kiểm định phải nêu rõ các nội dung kiểm định theo quy định của pháp luật về xây dựng và phải xác định nhà chung cư kiểm định chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ hoặc thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Nhà ở năm 2023.

Nếu nhà chung cư chưa thuộc trường hợp phải phá dỡ thì trong kết luận kiểm định phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng đến khi nhà chung cư phải phá dỡ.

Sở Xây dựng cho biết theo báo cáo đề xuất của các địa phương, trên địa bàn TP.HCM có 186 chung cư cũ cần kiểm định. Trong đó, có 56 chung cư chưa kiểm định và 130 chung cư cũ đề xuất kiểm định lại.

Trong số 130 chung cư đã kiểm định trước đây, đa số được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C, chưa xác định có thuộc trường hợp phải phá dỡ hay không theo Luật Nhà ở năm 2023 nên cần thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp B, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất không kiểm định lại.

Tổng số kinh phí dự trù tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư do UBND các phường đề xuất và Sở Xây dựng đã tổng hợp là hơn 32 tỷ đồng .

Kinh phí này chưa bao gồm chi phí kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn các phường Hạnh Thông (2 chung cư), Gò Vấp (1 chung cư), Sài Gòn (10 chung cư), Vũng Tàu (3 chung cư) và Thạnh Mỹ Tây (4 chung cư) do các phường chưa đề xuất kinh phí.

TP.HCM (cũ) có 474 chung cư (gồm 573 lô) xây trước năm 1975 đã xuống cấp, mất an toàn. Trong đó, 16 chung cư được xếp loại cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường) và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích sử dụng. Đến nay, 5 chung cư cấp D được tháo dỡ hoàn toàn, 6 công trình khác cũng được dỡ bỏ.