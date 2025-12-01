Rời chung cư xuống cấp ở Bùi Viện, dân mở tiệm bên cạnh chờ nhà mới

Nằm giữa "phố Tây", tòa chung cư cũ tại số 155-157 Bùi Viện (phường Bến Thành, TP.HCM) được người dân xung quanh gọi là chung cư bỏ hoang vì toàn bộ hộ dân sống ở đó đã di dời. Công trình cũng chờ được xây mới nhiều năm nay.

Không còn lối lên chung cư, mặt bằng tại tầng trệt hiện là nơi kinh doanh của các nhà hàng, quán bar.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Trang (55 tuổi) sống tại chung cư này từ năm 1996, hiện cùng 3 thành viên khác tạm trú tại nhà tái định cư ở số 90 Nguyễn Hữu Cảnh. "Trước đây, vợ chồng tôi mở tiệm sửa quần áo ngay trong chung cư. Sau khi phải di dời để thành phố triển khai tháo dỡ, xây mới, chúng tôi cùng cô Hảo mở tiệm ngay phía dưới tòa nhà để tiếp tục mưu sinh", bà Trang kể.

Theo bà Trang, từ ngày di dời đến nay, gia đình vẫn hàng ngày ngóng chờ được trở về nhà. "Chưa có động tĩnh gì, nghe nói là chưa tìm được nhà đầu tư. Giờ tôi chỉ biết chờ thôi... nhà mình, ai mà chẳng muốn về", bà Trang nói.

Bà Nguyễn Thị Hảo (61 tuổi), hiện cũng sống tại 90 Nguyễn Hữu Cảnh cùng con cháu. Bà gắn bó với chung cư Bùi Viện từ năm 1984 đến nay, và cũng từng ấy năm bà kiếm sống bằng nghề sửa đồ.

"Năm đầu sau khi di dời, nghe tin thành phố tìm nhà đầu tư, tôi mừng lắm, cứ nghĩ sắp được về nhà. Nhưng nhiều năm trôi qua, đâu vẫn vào đấy. Gần đây, tôi mới biết thành phố sẽ tiếp tục tìm nhà đầu tư, nhưng giờ không còn cảm xúc gì ngoài mong được trở về", bà Hảo chia sẻ và cho biết trước đây, khách ghé tiệm thường là người cùng chung cư, bây giờ có khách mới nhưng không ổn định.

Được xây dựng trước năm 1975, chung cư Bùi Viện có quy mô gồm tầng trệt, 6 tầng lầu và sân thượng. Tòa nhà có kết cấu mái bê tông cốt thép, rộng gần 600 m2, với hơn 4.000 m2 sàn xây dựng. Phần lớn căn hộ ở đây có diện tích nhỏ, chủ yếu 16-40 m2, số ít căn lớn phía trước đường Bùi Viện rộng gần 60 m2.

Trên tầng thượng, cỏ mọc um tùm. Nơi đây từng là sân chơi của trẻ em chung cư, nhiều gia đình còn tận dụng dây điện, dây cáp giăng trên sân thượng để làm dây phơi quần áo.

Năm 2016, qua kiểm định chất lượng chung cư, Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá mức độ nguy hiểm của tòa nhà là cấp D. Khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Tọa lạc tại một trong những tuyến phố náo nhiệt nhất trung tâm TP.HCM nên ngay từ khi triển khai di dời, chung cư Bùi Viện đã được kỳ vọng sẽ sớm thu hút nhà đầu tư đến xây mới. Hiện, nơi đây đã được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2.000.

Cũng nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm TP.HCM, chung cư 11 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) đang trong giai đoạn di dời dang dở. Đến nay, 18/19 hộ đã rời đi. Tòa nhà được xây trước năm 1975. Qua đánh giá kiểm tra chất lượng, chung cư xếp loại D, xuống cấp nghiêm trọng và buộc phải di dời khẩn để đảm bảo an toàn cho cư dân.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản kiến nghị đưa chung cư này ra ngoài danh sách công trình cải tạo, di dời và tháo dỡ để xây dựng mới chung cư được xây dựng trước năm 1975.

Sở Xây dựng cho biết việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ tại TP.HCM còn chậm do nhiều nguyên nhân. Các tòa nhà nội thành cần tính toán kỹ chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc; đồng thời việc trình và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2.000, 1/500 gặp vướng mắc kéo dài, làm dự án khó khả thi và khó thu hút nhà đầu tư.

Đây là đề xuất được nêu tại phiên thảo luận tổ về Luật Xây dựng (sửa đổi) sáng 6/11, nhằm gỡ vướng trong xử lý khu chung cư, nhà tập thể cũ xuống cấp.

TP.HCM sẽ chi hơn 32 tỷ để kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ với 223 block. Nếu chung cư chưa thuộc trường hợp phá dỡ thì phải nêu rõ thời gian được tiếp tục sử dụng.

