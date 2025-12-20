Theo Thủ tướng, sau 8 tháng triển khai Nghị quyết 68, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh, vốn đăng ký vượt 6 triệu tỷ đồng.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá về tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết 68 từ khi ban hành đến nay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều nay (20/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thủ tướng cho biết sau 8 tháng triển khai Nghị quyết 68, khu vực doanh nghiệp ghi nhận những chuyển biến tích cực. Bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 38% so với bình quân 4 tháng đầu năm; đồng thời có khoảng 11.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng trên 46% so với cùng kỳ so sánh.

Tính chung cả năm, cả nước có hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng trên 30%, với tổng vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỷ đồng , tăng hơn 71% so với năm 2024. Qua đó, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước được nâng lên gần 1,1 triệu doanh nghiệp.

Cùng với đó, sau 3 đợt khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia, đến nay cả nước có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng . Đáng chú ý, nguồn vốn tư nhân chiếm tỷ trọng chủ yếu, trên 70% tổng vốn đầu tư.

Theo Thủ tướng, kết quả này khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân, với định hướng lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá việc ban hành và triển khai Nghị quyết 68 đã tạo ra phong trào và xu thế mới trong phát triển doanh nghiệp tư nhân, góp phần tạo tâm lý phấn khởi, củng cố và tăng cường niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Các doanh nghiệp tư nhân hoạt động đa dạng hơn, dám làm những việc lớn hơn, ý nghĩa lớn hơn với sự phát triển chung.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá về tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết 68 từ khi ban hành đến nay, làm rõ những kết quả nổi bật, những hạn chế, khó khăn, đặc biệt là hạn chế trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đặc biệt là bài học về huy động nguồn lực.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tham dự phiên họp xác định rõ những nhiệm vụ còn phải hoàn thành trong tháng 12 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026; kiến nghị các cơ chế, chính sách, đề xuất các giải pháp; đặt lợi ích của doanh nghiệp trong tổng thể lợi ích quốc gia, dân tộc, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; tạo động lực, truyền cảm hứng và lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...