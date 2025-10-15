Chính sách mới mở đường cho kinh tế tư nhân

Thủ tướng muốn doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong" , "2 lớn mạnh" và 1 mục tiêu xuyên suốt. Bộ trưởng Tư pháp mong doanh nhân góp tiếng nói để hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong" , "2 lớn mạnh" và 1 mục tiêu xuyên suốt. Ảnh: VGP.

Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc phát triển đất nước. Nhiều doanh nghiệp tư nhân không chỉ góp phần tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sản xuất, mà còn khẳng định thương hiệu Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Bước vào giai đoạn mới, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục được kỳ vọng là “động cơ tăng trưởng” của quốc gia, đóng vai trò tiên phong trong tiến trình đổi mới và hội nhập sâu rộng.

Nhằm tạo điều kiện cho khu vực này phát triển mạnh mẽ hơn, các cơ quan Nhà nước đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý để khuyến khích đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp chung một mục tiêu

Tại sự kiện liên quan phát triển kinh tế tư nhân gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của nhân dân.

Theo Thủ tướng, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới qua 40 năm với 3 trụ cột chính là xóa quan liêu bao cấp; phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân; và hội nhập quốc tế.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá nông nghiệp đã giúp đất nước thoát nghèo và trở thành nước xuất khẩu gạo; công nghiệp và đầu tư nước ngoài đã giúp đất nước đạt thu nhập trung bình thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giúp đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thời gian tới, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong" , "2 lớn mạnh" và 1 mục tiêu xuyên suốt.

"3 tiên phong" gồm tiên phong trong thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, gắn mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của quốc gia.

Tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước, mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân, mỗi năm có một sản phẩm với hiệu quả cân đong đo đếm được, lượng hóa được, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Và tiên phong trong thực hiện bình đẳng, tiến bộ và công bằng xã hội, công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"2 lớn mạnh" gồm lớn mạnh vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của chính mình để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển đất nước nhanh, xanh, bền vững.

Lớn mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng với các doanh nghiệp quốc tế, sẵn sàng tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp phần vượt qua những khó khăn từ tình hình quốc tế, cạnh tranh chiến lược quyết liệt, với tinh thần nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên vũ trụ", khai thác hiệu quả hơn bầu trời, biển lớn và đất đai của chúng ta.

Với "3 tiên phong", "2 lớn mạnh", Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công mục tiêu xuyên suốt, cũng là sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó: "Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", kết hợp hài hòa, hiệu quả với kinh tế Nhà nước là chủ đạo, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Doanh nhân phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành của mình mà còn làm giàu cho xã hội, đất nước và giúp đỡ nhân dân, bảo đảm bình đẳng, tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Doanh nhân góp tiếng nói, Chính phủ giải quyết vấn đề

Liên quan tới chính sách pháp luật, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh tiếng nói của cộng đồng doanh nhân có ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là tiếng nói thấu hiểu thực tiễn, phản ánh những vướng mắc cụ thể và mở ra những cơ hội phát triển mới.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết chưa bao giờ Chính phủ họp và tổ chức nhiều công việc, nhiệm vụ liên quan đến thể chế, pháp luật như hiện nay.

Theo Bộ trưởng, tính đến hiện tại, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 121 luật và nghị quyết, riêng trong năm nay đã trình tổng cộng 47 luật và nghị quyết. Dự kiến, kỳ họp tới đây sẽ thông qua số lượng kỷ lục là 55 luật, nghị quyết. Tổng cộng là 102 luật, nghị quyết và còn có thể lớn hơn nữa.

Bộ trưởng khẳng định đây là số lượng rất kỷ lục để giải quyết những vấn đề cấp bách trong thực tiễn đã dồn tích rất nhiều năm và thể chế hóa những quan điểm, chủ trương mới của Đảng và Nhà nước.

Chia sẻ thêm về cách làm mới hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh lấy ví dụ Thủ tướng đã chỉ đạo khai trương Cổng Pháp luật quốc gia với Hệ thống tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về chính sách, thông qua các nền tảng số.

Hiện các doanh nhân, doanh nghiệp thấy vướng mắc gì trong pháp luật thì có thể phản ánh chính sách ngay tại đây, dưới hình thức công khai, minh bạch. Các bộ, ngành phải có trách nhiệm trả lời.

“Thủ tướng đã chỉ đạo ban hành quy chế và thực tế có phản hồi rất tốt từ các công ty luật, các doanh nghiệp”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh muốn các doanh nhân có tiếng nói, kiến nghị những chính sách cụ thể để cùng giải quyết được vấn đề còn vướng mắc. Ảnh: Bộ Tư pháp.

Người đứng đầu Bộ Tư pháp cũng chia sẻ hiện nay chúng ta có nhiều cơ chế đặc biệt như hướng dẫn áp dụng pháp luật hay Quốc hội ủy quyền lập pháp cho Chính phủ để xử lý những vấn đề vướng mắc trên thực tiễn một cách nhanh chóng trong thời gian Quốc hội chưa tổ chức họp được...

Hiện Bộ Tư pháp đã và đang xây dựng để trình Chính phủ, Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Trung ương về dự thảo Đề án hoàn thiện cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam, để chúng ta có cách nhìn toàn diện về hệ thống pháp luật Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bộ trưởng Ninh cho biết lâu nay Bộ Tư pháp hay nhận được những kiến nghị của các doanh nghiệp về vướng mắc cụ thể trong quy định của pháp luật và những vụ việc cụ thể.

"Tuy nhiên muốn pháp luật tốt trước hết phải có chính sách tốt. Chính sách tốt, chúng ta mới dịch ra được ngôn ngữ của pháp luật, do vậy, chúng tôi cũng rất muốn các doanh nhân sẽ có tiếng nói, kiến nghị những chính sách cụ thể để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề", Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định.

Ông dẫn ví dụ doanh nghiệp tư nhân đang rất mong muốn phát triển mạnh về kinh tế tầm thấp, với cơ chế rất linh hoạt của doanh nghiệp tư nhân thì có thể phối hợp cùng với cơ quan Nhà nước để nghiên cứu cụ thể những quốc gia khác đã làm những việc này như thế nào, kinh nghiệm quốc tế ra sao.

"Bài học thực tiễn ở trong nước rút ra như thế nào để chúng ta có thể kiến nghị. Kiến nghị ở đây là kiến nghị chính sách để từ đó các cơ quan Nhà nước sẽ xem xét, sàng lọc và sẽ dịch ra pháp luật. Từ đó mới trở thành một pháp luật tốt", Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh phân tích.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua cơ quan quản lý đã ban hành một khối lượng văn bản rất lớn, điều này có thể dẫn tới để doanh nghiệp hiểu được và nắm bắt được chính xác, tổ chức thi hành được pháp luật là chuyện không dễ.

"Nhà nước sẽ phối hợp để truyền thông chính sách cho hiệu quả hơn, để giúp cho người dân, doanh nghiệp và kể cả chính quyền địa phương nắm bắt và hiểu chính xác tinh thần của pháp luật để tổ chức thực hiện pháp luật hiệu quả hơn", Bộ trưởng Tư pháp cam kết.