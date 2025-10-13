Doanh nhân sẵn sàng cùng TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới

Nhiều thế hệ doanh nhân đã trưởng thành từ TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, giờ đây họ tiếp tục đặt niềm tin vào kỷ nguyên bứt phá của "siêu đô thị" đầy tham vọng này.

Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) năm nay là dịp đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, trong khi kinh tế Nhà nước được định hướng sẽ phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, điều tiết, kết nối các thành phần kinh tế.

Riêng với các doanh nhân đang đầu tư kinh doanh tại TP.HCM, hôm nay còn mở ra một ngưỡng cửa mới khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ bắt đầu với phiên trù bị. "Siêu đô thị" lớn nhất cả nước đang hướng đến đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC, nhấn mạnh: "Đây là giai đoạn nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội".

Các "siêu doanh nghiệp" sẵn sàng nhận trọng trách

Becamex IDC được thành lập năm 1976, đến 2006 chính thức hoạt động theo mô hình Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC), trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương cũ.

Trong gần 50 năm phát triển, đây được xem là đầu tàu kinh tế của Bình Dương, góp phần quan trọng đưa địa phương này trở thành một trong những tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước.

Hiện tại, sau khi Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM, "siêu doanh nghiệp" với hệ thống 35 công ty thành viên, tổng tài sản khoảng 160.000 tỷ đồng này cũng chính thức trở thành một phần của TP.HCM mới.

Chủ tịch Becamex IDC Nguyễn Văn Hùng mong được giao các trọng trách lớn để phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM trong thời kỳ mới. Ảnh: Liên Phạm.

Theo Chủ tịch Becamex IDC Nguyễn Văn Hùng, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I có nhiều điểm đột phá, mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho thành phố trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050-2060.

Vị lãnh đạo doanh nghiệp cho biết tập đoàn cam kết tiếp tục đồng hành cùng lãnh đạo TP.HCM, tìm ra những giải pháp tốt nhất để đóng góp vào các chương trình đột phá của thành phố trong thời gian tới. Đồng thời kỳ vọng Becamex và các doanh nghiệp lớn của thành phố sẽ được định hướng, hỗ trợ, cũng như giao trọng trách để phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Hiện, tổng công ty đang tiếp tục xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới, tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đã đề xuất TP.HCM cho triển khai một số dự án đường sắt như tuyến TP.HCM - Cần Thơ và Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép.

Vingroup đang triển khai thi công "siêu đô thị" lấn biển Cần Giờ - một trong những công trình được kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế biển của TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Không chỉ Becamex, nhiều tập đoàn tư nhân hàng đầu cũng đang đốc thúc triển khai hàng loạt dự án đầu tư kinh doanh lớn tại TP.HCM.

Vingroup đang tăng tốc thi công "siêu dự án" Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise), dự kiến đóng góp cho thành phố hơn 27.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Hiện, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang đề xuất xây dựng tuyến đường sắt đô thị kết nối khu vực Phú Mỹ Hưng và Cần Giờ với tốc độ thiết kế 350 km/h, và nghiên cứu tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Trong bối cảnh TP.HCM đang đặt mục tiêu chuyển đổi xanh, Vingroup cũng đề xuất một loạt chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe điện.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Vingroup, nhấn mạnh trong thời kỳ phát triển mới, tập đoàn mong muốn tiếp tục đồng hành và hợp tác với TP.HCM trong việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án phù hợp với định hướng quy hoạch chung.

Một số lĩnh vực cụ thể là đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung; hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại; phát triển các khu đô thị quy mô lớn, đồng bộ, văn minh tại các khu vực động lực; tham gia phát triển các dự án đô thị đóng góp vào các lĩnh vực hạ tầng xã hội như nhà ở xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Trong khi đó, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Sun Group khẳng định: "Với tâm thế sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chiến lược tại TP.HCM, Sun Group cam kết đồng hành cùng thành phố trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công viên vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, đô thị, thể thao và du lịch sinh thái".

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường khẳng định sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chiến lược tại TP.HCM. Ảnh: M.A.

Thực tế, doanh nghiệp đã đề xuất nghiên cứu đầu tư hàng loạt dự án tại TP.HCM như tuyến đường ven sông Sài Gòn kết hợp đường sắt đô thị kéo dài đến Hồ Dầu Tiếng; tổ hợp đô thị du lịch tại bán đảo Bình Quới - Thanh Đa; khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc; công viên văn hóa lịch sử dân tộc; dự án du lịch sinh thái Củ Chi Tây Bắc; phát triển khu đất Mũi Nghinh Phong; khu đô thị Cù Lao Bến Đình; khu đô thị mới kết hợp du lịch dịch vụ đảo Gò Găng; khu du lịch sinh thái Bắc Phước Thắng...

Hiện tại, Sun Group đang xây dựng Khu đô thị đường 3/2 (tên thương mại Blanca City) tại phường Rạch Dừa (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đồng thời dự kiến khởi công dự án Khu đô thị Đông An Tây ở phường Tây Nam và Phú An (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương) ngay đầu năm sau. Doanh nghiệp cũng đã được duyệt làm chủ đầu tư hai dự án quy mô lớn khác là Bắc An Tây và Tây An Tây ở khu vực Bình Dương cũ.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng hệ sinh thái Sovico - Vietjet - HDBank không chỉ ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Galaxy (Galaxy Innovation Hub), tòa tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế (Saigon Marina IFC)... mà mới nhất còn ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển tuyến đường sắt đô thị (metro) số 4 với UBND TP.HCM.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn mong muốn đồng hành cùng TP.HCM phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đồng hành cùng TP.HCM trong hành trình phát triển hệ thống metro sắp tới, CTCP Đầu tư Tập đoàn Trường Hải (Thaco) cũng đã bày tỏ mong muốn làm tuyến kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành thông qua tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Tham Lương).

Liên danh Tập đoàn Đại Dũng, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Tập đoàn Hòa Phát đề xuất tham gia với vai trò là tổng thầu EPC (thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp thiết bị) cho các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn, đồng thời mong muốn nghiên cứu và triển khai đầu tư 3 tuyến đường sắt trọng điểm gồm tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên.

Thế hệ doanh nhân trẻ mơ lớn

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), đội ngũ doanh nhân thành phố đã chứng minh bản lĩnh, sáng tạo và khả năng thích ứng vượt trội, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đội ngũ doanh nhân thành phố đã chứng minh bản lĩnh, sáng tạo và khả năng thích ứng vượt trội Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA)

Nhưng giờ đây, thị trường đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ đặc biệt: Nhiều doanh nhân thế hệ 6X thành đạt, ở độ tuổi 60-70, đang trao lại sứ mệnh cho lớp kế nghiệp - những người trẻ được đào tạo chuyên nghiệp ở nước ngoài, trở về với nền tảng kiến thức quốc tế và tư duy quản trị hiện đại.

Thế hệ này xem chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao là những chìa khóa chiến lược, có khả năng thay đổi toàn bộ cục diện cạnh tranh trong kỷ nguyên mới. Ông Hòa cho rằng đây chính là lực lượng mang trong mình sức sống mới, khát vọng mới, vừa kế thừa truyền thống của thế hệ đi trước, vừa mở rộng tầm nhìn ra toàn cầu.

"Tôi tin tưởng rằng chính thế hệ doanh nhân kế thừa này sẽ là động lực tạo ra sự bứt phá, đưa doanh nghiệp TP.HCM vươn xa hơn trên thương trường quốc tế", ông Hòa chia sẻ.

Thực tế, không chỉ lớp doanh nhân kế thừa mà nhiều doanh nhân khởi nghiệp từ TP.HCM cũng đang thể hiện những ước mơ lớn. Điển hình là CTCP Tập đoàn VNG, từ một startup game nhỏ trở thành "kỳ lân" công nghệ & AI hàng đầu với 4.000 nhân viên tại 10 văn phòng khắp châu Á, giờ đây tiếp tục khát vọng vươn ra thế giới.

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh chia sẻ về cơ hội cho doanh nghiệp từ kỷ nguyên vươn mình của đất nước và những sáng kiến, dự án mới của TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh, kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư cùng Đảng và Chính phủ phát động đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ như VNG, phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư cùng Đảng và Chính phủ phát động đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp tư nhân Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh

Trong đó, TP.HCM - một trong những đầu cầu kinh tế lớn nhất khu vực - sở hữu môi trường năng động và quy tụ nhiều nguồn lực như trường đại học, cũng như hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp.

"Những sáng kiến và dự án mới như Trung tâm Tài chính Quốc tế chính là cơ hội cho các doanh nghiệp như VNG nghiên cứu những hướng đi mới, như đầu tư vào các công ty Fintech toàn cầu, mở rộng đầu tư AI toàn diện để đóng góp cho sự phát triển TP.HCM và quốc gia số e-Vietnam", ông Lê Hồng Minh nhấn mạnh.

Thời gian qua, VNG đầu tư toàn diện cho AI, hướng đến làm chủ công nghệ AI lõi và xây dựng AI "có chủ quyền" cho Việt Nam. Doanh nghiệp cũng ký kết hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia TP.HCM, cam kết tài trợ 25 tỷ đồng trong vòng 3 năm cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, AI và liên kết đào tạo 1.000 sinh viên chất lượng cao.

TP.HCM mong muốn bứt phá vươn lên thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, dịch vụ, giáo dục và y tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hiện, TP.HCM có hơn 500.000 doanh nghiệp, là lực lượng nòng cốt trong tăng trưởng kinh tế - xã hội, đóng góp hơn 30% ngân sách quốc gia và là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Hướng đến giai đoạn 2025-2030, TP.HCM sẽ phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Mục tiêu là bứt phá vươn lên thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, dịch vụ, giáo dục và y tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, trở thành một đầu mối lớn về giao thông và logistics, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.