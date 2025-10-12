Chủ tịch Becamex IDC cam kết đồng hành với TP.HCM trong giai đoạn mới

Lãnh đạo Becamex IDC cho biết sau khi Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM, tập đoàn xác định vai trò là doanh nghiệp của thành phố và cam kết đồng hành trong giai đoạn phát triển mới.

Becamex IDC là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Thành phố mới Bình Dương và 21 khu công nghiệp trải rộng khắp 15 tỉnh thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 12/10, trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu thuộc tổ số 9, 10, 11 và 12 đã có buổi gặp và làm việc cùng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC (HoSE: BCM).

Tiếp tục xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex IDC đánh giá Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I có nhiều điểm đột phá, mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho thành phố trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050-2060.

Sau khi Bình Dương được sáp nhập vào TP.HCM, ông Hùng cho biết Becamex xác định vai trò là một trong những doanh nghiệp mới của TP, được Thành ủy tin tưởng giao những nhiệm vụ lớn.

"Tập đoàn cam kết tiếp tục đồng hành cùng lãnh đạo TP.HCM, tìm ra những giải pháp tốt nhất để đóng góp vào các chương trình đột phá của thành phố trong thời gian tới. Đây là giai đoạn nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội", ông nhấn mạnh, đồng thời kỳ vọng các doanh nghiệp lớn của thành phố sẽ được định hướng, hỗ trợ để phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển chung.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex IDC phát biểu tại buổi gặp đoàn đại biểu TP.HCM diễn ra sáng 12/10. Ảnh: Liên Phạm.

Ông Hùng đồng thời cho biết gần 40 năm qua, Becamex đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển công nghiệp - đô thị của Bình Dương, và hiện tập đoàn đang tiếp tục xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới, tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Chúng tôi thấy nhiệm vụ của TP.HCM là rất nặng nề. Becamex mong muốn vừa góp phần vào sự phát triển của thành phố, vừa mở rộng hợp tác với các địa phương khác theo yêu cầu của Trung ương", ông Hùng nói thêm.

Chủ tịch Becamex IDC hy vọng đơn vị và các tập đoàn lớn ở TP.HCM sẽ tiếp tục được lãnh đạo giao nhiệm vụ để đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.

TP.HCM đề nghị Becamex IDC đồng hành trong các lĩnh vực thế mạnh

Đại diện đoàn công tác, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đánh giá cao những nỗ lực của Becamex IDC trong phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp và đô thị, đặc biệt tại khu vực phía bắc TP.HCM.

Ngoài hạ tầng, bà cũng ghi nhận doanh nghiệp đã đóng góp tích cực trong công tác đào tạo nhân lực cho khu công nghiệp, đặc biệt thông qua Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, được đánh giá cao trong hệ thống giáo dục đại học khu vực phía Nam.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Liên Phạm.

Thay mặt Thành ủy, bà bày tỏ mong muốn Becamex tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp Nhà nước của TP.HCM, tham gia triển khai các khu công nghiệp mới theo mô hình hiện đại, dựa trên kinh nghiệm đã có tại Bình Dương.

Lãnh đạo TP cũng kỳ vọng tổng công ty tham mưu các giải pháp phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 02 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

"TP.HCM rất kỳ vọng Becamex sẽ tiếp tục đồng hành trong các lĩnh vực thế mạnh như phát triển hạ tầng giao thông, gồm đường bộ, đường thủy và đường hàng không, cũng như hệ thống khu đô thị gắn với khu công nghiệp", bà Tuyết nhấn mạnh.

Theo bà, định hướng này không chỉ giúp đội ngũ công nhân có điều kiện sống và làm việc tốt hơn, mà còn tạo động lực để họ gắn bó, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của TP.HCM.

Becamex IDC được thành lập năm 1976, tiền thân là Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Bến Cát. Đến năm 1992, đơn vị được chuyển đổi thành Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Becamex, và chính thức hoạt động theo mô hình Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) từ năm 2006, trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương cũ.

Trong gần 50 năm hình thành và phát triển, Becamex IDC được xem là đầu tàu kinh tế của tỉnh Bình Dương, góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ, đưa Bình Dương trở thành một trong những địa phương công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước.

Becamex IDC hiện được biết đến là một trong những doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam. Đây là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Thành phố mới Bình Dương và 21 khu công nghiệp trải rộng khắp 15 tỉnh thành.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.