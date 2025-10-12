Đoàn đại biểu thăm Bảo tàng Lịch sử trước Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Các đại biểu đã trực tiếp cảm nhận không gian văn hóa, lịch sử của TP.HCM, từ đó hiểu sâu hơn giá trị lịch sử và có thêm động lực để vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tìm hiểu về các hiện vật quý tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Sáng 12/10, trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu đã có chuyến tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiêu biểu trên địa bàn thành phố, theo 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Tại khu vực TP.HCM, 4 tổ đại biểu (1, 2, 3, 4) đã đến tham quan trụ sở CTCP Tập đoàn VNG và Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM là một trong những bảo tàng lớn và có bề dày lịch sử lâu đời nhất khu vực phía Nam. Đây là điểm đến thu hút đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, giới thiệu và lan tỏa giá trị lịch sử - văn hóa dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cho rằng chuyến tham quan sẽ giúp các đại biểu hiểu sâu hơn và cảm nhận rõ hơn về giá trị lịch sử của TP.HCM.

Từng đại biểu có cơ hội trực tiếp cảm nhận không gian văn hóa, lịch sử ở vùng đất này, từ đó hun đúc thêm tinh thần đoàn kết, bồi đắp thêm tình cảm, lòng biết ơn và sự trân quý đối với lịch sử.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy mong muốn các đại biểu sau chuyến tham quan sẽ có thêm nhiều bài học và động lực để tiếp nối, phát huy tinh thần của các thế hệ đi trước, vượt qua mọi khó khăn, vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đồng thời, bà tin tưởng Bảo tàng Lịch sử TP.HCM sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa những giá trị lịch sử của thành phố, trở thành không gian trải nghiệm, học tập và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ cũng như mọi tầng lớp nhân dân, để cùng nhau góp phần đưa thành phố và cả nước vươn mình phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Hiện, bảo tàng lưu giữ hơn 40.000 hiện vật quý giá, có nguồn gốc từ nhiều quốc gia và dân tộc. Các hiện vật được thể hiện qua đa dạng chất liệu và loại hình, phản ánh những dấu ấn đặc sắc trong quá trình hình thành và phát triển của văn hóa - lịch sử Việt Nam.

Các bộ sưu tập trưng bày tại bảo tàng giới thiệu về lịch sử, văn hóa Việt Nam từ thời nguyên thủy đến năm 1945, đồng thời thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của các tỉnh phía Nam và một số quốc gia trong khu vực châu Á.

Đây cũng là nơi làm việc, nghiên cứu của nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội Việt Nam và các nền văn hóa khu vực, cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết và giàu kinh nghiệm.

Trước đó, từ sáng sớm 12/10, tất cả đại biểu đã cùng trải nghiệm tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và đến dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình).

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM. Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.