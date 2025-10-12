Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đoàn đại biểu TP.HCM thăm 'siêu nhà máy' sữa lớn nhất Việt Nam

Trước thềm Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, đoàn đại biểu đã tham quan các mô hình kinh tế - xã hội tiêu biểu, trong đó có "siêu nhà máy" sữa của Vinamilk tại phường Bình Dương.

Lãnh đạo TP.HCM nghe giới thiệu về hệ thống sản xuất hiện đại tại nhà máy Vinamilk ở Bình Dương. Ảnh: Vi Nam.

Sáng 12/10, trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu đã có chuyến tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiêu biểu trên địa bàn.

Sau khi trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và dâng hương, dâng hoa tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Bình), các đại biểu thuộc tổ số 9, 10, 11 và 12 đã di chuyển đến nhà máy của CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM) tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát.

Đại diện đoàn công tác, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM bày tỏ niềm vui khi được đến thăm doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực chế biến sữa, đồng thời khẳng định đây là niềm tự hào của TP.HCM.

Trong bối cảnh Trung ương vừa ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, bà kỳ vọng Vinamilk nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân nói chung sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP.HCM và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đón đoàn đại biểu, ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành Sản xuất tại Vinamilk cho biết doanh nghiệp hiện có 6 nhà máy tại TP.HCM, trong đó cơ sở tại Bình Dương là nhà máy sữa lớn nhất Việt Nam.

dai hoi dang tp.hcm anh 1

Các đại biểu thuộc tổ 9, 10, 11 và 12 tới thăm nhà máy sữa lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Vi Nam.

Với công suất lên đến 1,2 tỷ lít/năm và hệ thống tự động hóa 100% từ khâu nhập liệu đến kho thành phẩm, nhà máy còn được xếp vào top cơ sở sản xuất sữa lớn và hiện đại nhất thế giới.

Tại đây, Vinamilk vận hành hệ thống bồn chứa dung tích 150 m3/bồn, tổng sức chứa hơn 1.450 tấn sữa tươi nguyên liệu, được bảo quản lạnh liên tục trong 3 bồn chứa hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

Nhà máy còn vận hành hệ thống robot LGV thông minh có khả năng tự động di chuyển, bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa dưới sự điều khiển của máy tính trung tâm, giúp giảm sức lao động thủ công và tăng độ chính xác trong vận hành. Cùng với đó là kho thông minh lớn nhất Việt Nam, có sức chứa hơn 27.000 lô hàng, cho phép kiểm soát tồn kho và truy xuất dữ liệu tức thời.

dai hoi dang tp.hcm anh 2

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (trái) và ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành Sản xuất tại Vinamilk (phải). Ảnh: Vi Nam.

Sau nhà máy của Vinamilk, đoàn đại biểu thuộc tổ số 9, 10, 11 và 12 tiếp tục tìm hiểu hệ thống giao thông và hạ tầng công nghiệp của tỉnh Bình Dương cũ. Tại đây, các đại biểu được giới thiệu về những mô hình phát triển thành công như Khu công nghiệp VSIP, Mỹ Phước và Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương.

Đoàn cũng nghe lãnh đạo Tổng công ty Becamex IDC - doanh nghiệp Nhà nước đi đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp và đô thị - chia sẻ về quá trình đồng hành cùng sự phát triển của Bình Dương cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước.

Việc tổ chức cho các đại biểu đi tham quan thực tế tại 3 khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là hoạt động chính thức và có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ đại hội, giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng phát triển của TP.HCM sau sáp nhập.

Các chuyến tham quan giúp đại biểu trực tiếp quan sát, nhận diện tiềm năng, cơ hội và thách thức của từng khu vực, từ đó trao đổi, tích lũy thêm chất liệu thực tiễn để đóng góp thiết thực cho văn kiện đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Toàn bộ 550 đại biểu sẽ tham dự các hoạt động trước đại hội trong các ngày 11 và 12/10, đặc biệt có hoạt động tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TP.HCM.

Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.

Liên Phạm

