Sếp doanh nghiệp Nhà nước lương cao nhất 320 triệu/tháng

Dựa trên kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội, sếp tại doanh nghiệp Nhà nước có thể nhận lương gấp 4 lần mức cơ bản, cao nhất đạt 320 triệu đồng/tháng.

Lương lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước có thể đạt 320 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nam Khánh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248/2025/NĐ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn Nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 15/9.

Theo Nghị định, lương cơ bản được áp dụng ở mức 30-80 triệu đồng/tháng tùy vào chức danh và quy mô doanh nghiệp. Mức tiền lương tối đa hàng tháng của thành viên hội đồng, kiểm soát viên chuyên trách được xác định trên lương cơ bản và lợi nhuận doanh nghiệp.

Theo đó, nếu doanh nghiệp có lãi gấp 2-4 lần trở lên so với chỉ tiêu tối thiểu, tiền lương của lãnh đạo được nhận là tối đa 2,5-4 lần mức cơ bản. Như vậy, thành viên trong Hội đồng quản trị (gồm chủ tịch, tổng giám đốc...) và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận lương cao nhất 320 triệu/tháng.

Các doanh nghiệp thuộc nhóm 1 gồm công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, ngân hàng, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ được chuyển đổi từ tổng công ty Nhà nước.

Ngoài ra, lãnh đạo được nhận lương tối đa gấp đôi lương cơ bản nếu doanh nghiệp đạt mục tiêu lợi nhuận. Khi doanh nghiệp vượt mục tiêu, lãnh đạo sẽ được cộng thêm 2% lương cho mỗi tỷ lệ 1% lãi vượt, nhưng không quá 20% mức lương đó.

Doanh nghiệp lãi thấp hơn kế hoạch, lương tối đa của lãnh đạo được tính bằng 80% của 2 lần lương cơ bản, điều chỉnh theo tỷ lệ lợi nhuận thực tế. Với doanh nghiệp không có lãi, lương tối đa bằng 70% mức cơ bản. Còn doanh nghiệp thua lỗ hoặc giảm lỗ, tiền lương tối đa bằng 50% cơ bản.

Ngoài ra, mức thù lao tối đa của thành viên hội đồng, kiểm soát viên không chuyên trách được xác định theo thời gian thực tế làm việc nhưng không được vượt quá 20% mức tiền lương tương ứng của thành viên hội đồng, kiểm soát viên chuyên trách.

Tiền thưởng của thành viên hội đồng, kiểm soát viên được xác định trong quỹ tiền thưởng trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định tại Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, quy định của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và quy chế thưởng của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2024, cả nước có 671 doanh nghiệp Nhà nước, gồm 473 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Năm 2024, tổng tài sản của doanh nghiệp Nhà nước đạt hơn 5,6 triệu tỷ đồng , vốn chủ sở hữu đạt gần 3 triệu tỷ đồng , tổng doanh thu đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế đạt hơn 227.000 tỷ đồng . Nhóm này báo nộp ngân sách Nhà nước gần 400.000 tỷ đồng .