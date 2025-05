Quan hệ giữa Thùy Tiên và 'ông trùm' truyền thông Lê Thành Công

Lê Thành Công không chỉ là “sếp lớn” đứng sau loạt doanh nghiệp liên quan đến Hoa hậu Thùy Tiên mà còn là người vận hành các hoạt động livestream của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục.

Lê Thành Công (ngoài cùng bên trái) là cổ đông sáng lập Pharco Việt Nam - doanh nghiệp do Hoa hậu Thùy Tiên làm Chủ tịch. Ảnh: Adopt' Việt Nam.

Sau khi mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt, cơ quan Công an đã quyết định khởi tố thêm 5 bị can về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, trong đó bao gồm Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021.

Theo tài liệu điều tra, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Hoa hậu Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác làm ăn chung. Sau khi ra mắt sản phẩm, Hoa hậu cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đưa ra các thông tin không đúng sự thật để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Ngoài 2 nhân vật quen thuộc kể trên, Thùy Tiên cũng có mối liên hệ mật thiết với Lê Thành Công. Dù ít được công chúng biết đến, Lê Thành Công lại là nhân vật có vai trò tổ chức, vận hành hậu trường các hoạt động livestream cho nhóm Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Đồng thời, cá nhân này cũng có vị trí nổi bật trong các công ty mà Hoa hậu Thùy Tiên góp vốn.

Mối quan hệ mật thiết

Lê Thành Công sinh năm 1989, thường trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An. Cá nhân này là một trong 5 bị can bị khởi tố vào đầu tháng 4 do liên quan đến vụ án Sản xuất hàng giả xảy ra tại CTCP Asia Life và CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Tại thời điểm thành lập CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt (tháng 11/2024), ông Công là cổ đông lớn thứ hai, nắm giữ 19% vốn điều lệ công ty (tương đương 950 triệu đồng), chỉ sau Hằng Du Mục (25%). Cùng góp vốn còn có ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) với 13,67%, ông Trần Chí Tâm với 13,67%, bà Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh) với 13,66%.

Sau khi Tập đoàn Chị Em Rọt tăng vốn lên 15 tỷ đồng , tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sáng lập không được tiết lộ. Cổ đông duy nhất tại Chị Em Rọt được xác định là Hoa hậu Thùy Tiên với 30% cổ phần theo tài liệu điều tra, các cổ đông còn lại góp 70% nhưng không có tỷ lệ cụ thể, bao gồm cả ông Công.

Trên thực tế, mối quan hệ kinh doanh giữa ông Công và Thùy Tiên đã hình thành từ sớm. Cả hai từng là cổ đông sáng lập CTCP Pharco Việt Nam vào năm 2021.

Công ty này đăng ký hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là bán buôn thực phẩm và bán buôn đồ dùng gia đình (bao gồm nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh).

Lê Thành Công bị khởi tố cùng Hằng Du Mục hồi tháng 4. Ảnh: T.L.

Pharco Việt Nam hiện là đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu nước hoa Adopt tại thị trường Việt Nam. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Pharco là bà Võ Thị Lộc, sinh năm 1997.

Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 4 tỷ đồng . Trong đó, ông Công nắm giữ 55% cổ phần, các cổ đông khác gồm Đào Thị Hà (10%), Nguyễn Ngọc Sáng (25%) và Hoa hậu Thùy Tiên (10%).

Dù chỉ góp 10%, Thùy Tiên lại giữ vai trò Chủ tịch Pharco trong khi ông Công là cổ đông kiểm soát. Đến tháng 2/2022, công ty bổ nhiệm một “người quen” khác của Thùy Tiên là Quang Linh Vlogs làm Phó chủ tịch.

Việc Thùy Tiên và ông Công xuất hiện trong vai trò cổ đông tại nhiều doanh nghiệp, cùng với các mối liên kết xoay quanh nhóm Quang Linh Vlogs, cho thấy sự gắn bó mật thiết trong suốt quá trình kinh doanh, từ ngành hàng thực phẩm đến mỹ phẩm, tiêu dùng.

“Sếp lớn” của loạt công ty

Không chỉ đóng vai trò cổ đông lớn tại CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt, ông Lê Thành Công còn hiện diện dày đặc trong mạng lưới doanh nghiệp trải từ Hà Nội đến TP.HCM với vai trò người đại diện pháp luật hoặc cổ đông sáng lập tại ít nhất 6 công ty khác.

Tại Công ty TNHH Boxi Việt Nam - thành lập tháng 11/2015, hoạt động trong lĩnh vực lập trình máy vi tính - ông Lê Thành Công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Dù doanh nghiệp có vốn điều lệ 600 triệu đồng, nhưng ông Công và một cổ đông cá nhân khác chỉ nắm giữ 0,5% cổ phần/người (tương đương 3 triệu đồng). 99% cổ phần còn lại (tương đương 594 triệu đồng) thuộc về CTCP Hạt giống (Seed Corp).

Điểm đáng chú ý là Seed Corp nằm trong “hệ sinh thái” doanh nghiệp của ông Đinh Anh Huân - người sáng lập Seedcom, đồng thời là một trong 5 nhà sáng lập của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG). Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, Seed Corp đã giải thể do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Ngoài lĩnh vực công nghệ, ông Công còn tham gia ngành bán lẻ thời trang thông qua CTCP 6INCH Việt Nam (tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thấy Là Ham). Từ năm 2016 đến nay, ông giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Công ty Boxi Việt Nam có vốn điều lệ 1,1 tỷ đồng , trong đó ông Công góp 800 triệu, nắm 72% vốn và trực tiếp điều hành.

Trong lĩnh vực quảng cáo, ông Công nắm quyền kiểm soát CTCP ADS Group Việt Nam (trước là CTCP Công nghệ và Truyền thông ADSBNC).

Ban đầu cá nhân này góp hơn 1 tỷ đồng , tương đương 53,08% vốn điều lệ công ty. Sau nhiều lần nhận chuyển nhượng cổ phần, tỷ lệ sở hữu của ông tăng lên gần 78% (tương đương hơn 1,55 tỷ đồng ). Trước thời điểm bị khởi tố ông Công là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Ông Công cũng lấn sân sang lĩnh vực bất động sản khi giữ chức vụ tương tự tại CTCP Sen Property (tên cũ là CTCP Sen Services). Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng , trong đó ông Công góp 2,4 tỷ (40%) và CTCP Tập đoàn Sen Group nắm đa số (51%).

Trong mảng công nghệ phục vụ thương mại điện tử, cá nhân này từng là Người đại diện pháp luật văn phòng Hà Nội của CTCP Công nghệ Haravan - đơn vị cung cấp nền tảng bán hàng đa kênh cho hàng loạt thương hiệu lớn. Tuy nhiên, văn phòng này hiện đã ngừng hoạt động.

Ngoài ra, ông Công còn trực tiếp góp 3 tỷ đồng (tương đương 60%) để thành lập CTCP Đầu tư BB Capital vào tháng 6/2021. Trước đó, vào tháng 8/2019, ông cũng từng rót 500 triệu đồng, tương đương 20% vốn, vào CTCP Đầu tư và Công nghệ F99.