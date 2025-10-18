Doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu, tỷ lệ tăng lương thấp kỷ lục

Báo cáo của Talentnet cho thấy cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều đang thắt chặt chi phí với mức tăng lương chỉ đạt 5,5-6,2% giai đoạn 2024-2026.

3 ngành có mức tăng lương thấp nhất những năm gần đây gồm Bảo hiểm (5,5%), Vận tải & Logistics (5,2%), và Ngân hàng (4,7%). Ảnh minh hoạ: Nam Khánh.

Công ty tư vấn giải pháp nhân sự Talentnet và đối tác Mercer vừa công bố Báo cáo lương 2025: Tái đánh giá để tăng cường tính linh hoạt.

Báo cáo nói trên có sự tham gia của 678 doanh nghiệp, trong đó 606 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 72 doanh nghiệp trong nước.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2023-2025, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã ghi nhận mức tăng lương cho người lao động thấp kỷ lục, thậm chí thấp hơn cả thời kỳ dịch Covid, phản ánh sự thận trọng và xu hướng siết chặt ngân sách nhân sự toàn cầu.

Tuy vậy, số doanh nghiệp đóng băng lương đã giảm đáng kể, từ 9 công ty năm 2024 xuống còn 4 công ty năm 2025 và dự kiến chỉ còn 3 doanh nghiệp vào năm 2026, cho thấy nỗ lực duy trì điều chỉnh lương tối thiểu để giữ chân nhân sự.

Ở khối doanh nghiệp trong nước, tốc độ tăng lương cũng chậm lại. Nếu loại trừ nhóm đóng băng lương, mức tăng lương nhân viên của khối doanh nghiệp nội gần tương đương doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Còn khi tính cả nhóm này, mức tăng chỉ đạt 5,5-6,2% giai đoạn 2024-2026.

"Xu hướng này phản ánh sự thắt chặt chi tiêu khi quy mô tổ chức lớn khiến việc tăng lương cao tạo áp lực lên chi phí cố định và chi phí vận hành", bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương - Giám đốc bộ phận Tư vấn nhân sự tại Talentnet cho biết.

Theo báo cáo, 3 ngành có mức tăng lương cao nhất những năm gần đây gồm Hóa chất (6,8%), Cung ứng (6,7%) và Dược (6,7%). Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi nguồn nhân lực kỹ thuật cao, tính chuyên môn sâu và khả năng đổi mới liên tục, đặc biệt khi xu hướng sản xuất xanh, chuỗi cung ứng bền vững và công nghệ sinh học đang lên ngôi. Do đó, các doanh nghiệp trong nhóm này có xu hướng tăng lương mạnh hơn mặt bằng chung để giữ chân và thu hút nhân tài chiến lược.

Ngược lại, 3 ngành có mức tăng thấp nhất gồm Bảo hiểm (5,5%), Vận tải & Logistics (5,2%), và Ngân hàng (4,7%). Các ngành này đang trong giai đoạn tái cấu trúc mô hình vận hành và ứng dụng công nghệ tự động hóa, dẫn đến chính sách lương được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Trong bối cảnh tốc độ tăng lương chậm lại, các doanh nghiệp có xu hướng duy trì hoặc gia tăng ngân sách thưởng nhằm đảm bảo tổng thu nhập cạnh tranh cho nhân viên.

Kết quả khảo sát cho thấy mức thưởng thực tế năm 2024 gần như đạt kỳ vọng của người lao động. Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 15,9% so với kế hoạch 16,1%, trong khi khối doanh nghiệp trong nước đạt 19,7% so với kế hoạch 20,3%.

Dự kiến trong năm 2025, cả 2 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước đều kỳ vọng giữ mức thưởng cao hơn năm 2024, thể hiện nỗ lực ổn định thu nhập và giữ chân nhân tài trong giai đoạn kinh tế còn nhiều biến động.

Giai đoạn 2025-2030, AI và công nghệ được dự báo dẫn dắt xu hướng kỹ năng toàn cầu. Theo khảo sát Future of Jobs 2024 của World Economic Forum, AI và dữ liệu lớn, an ninh mạng và hiểu biết công nghệ là 3 nhóm kỹ năng phát triển nhanh nhất, phản ánh sự chuyển dịch mạnh sang nền kinh tế vận hành bằng dữ liệu. Song song đó, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt tiếp tục giữ vai trò nền tảng giúp nhân sự duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh công nghệ tăng tốc.

Lãnh đạo Talentnet nhận định tại Việt Nam, các kỹ năng quan trọng hiện nay gồm tư duy phân tích (79%), lãnh đạo và ảnh hưởng xã hội (75%), và sáng tạo (71%).

Tuy nhiên, đến năm 2030, AI và dữ liệu lớn được dự báo trở thành kỹ năng trọng yếu, chiếm tới 96%, vượt xa mức trung bình toàn cầu.

Theo sau là an ninh mạng (70%), quản trị nhân tài (68%) và tư duy linh hoạt - sáng tạo (68%).

"Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang bước nhanh vào thời kỳ dữ liệu và đổi mới sáng tạo, nơi công nghệ là trung tâm và con người là yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn", lãnh đạo Talentnet cho biết.