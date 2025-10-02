Tăng lương 7,2%, doanh nghiệp chỉ tốn thêm 0,5% chi phí

Đây là đánh giá từ Bộ Nội vụ với dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng tăng bình quân 7,2% (tương ứng tăng 250.000-350.000 đồng) so với mức tối thiểu hiện hành.

Bộ Nội vụ dự báo nếu lương tối thiểu vùng tăng thêm 7,2% từ đầu năm 2026, chi phí sản xuất của doanh nghiệp chỉ tăng bình quân 0,5-0,6%. Ảnh: Nam Khánh.

Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu, Bộ Nội vụ đề xuất giải pháp điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng tăng 7,2% (tương ứng tăng 250.000-350.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Cụ thể, sau tăng, lương tối thiểu các vùng lần lượt là: Vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng, Vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng, Vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng, Vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo đánh giá tác động của chính sách, Bộ Nội vụ tính toán nếu điều chỉnh theo phương án nêu trên, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu tính đến hết năm 2026, từ đó cải thiện thêm tiền lương cho người lao động (có tính trước một phần CPI của năm 2026 vào mức sống tối thiểu để người lao động được hưởng ngay từ đầu năm).

Phương án này cũng đã tính toán đến bối cảnh kinh tế, xã hội và mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Bộ dự báo tăng bình quân khoảng 0,5-0,6%, trong đó ngành dệt may, da giày tăng khoảng 1,1-1,2%.

Cũng theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh có sự chia sẻ, kết hợp hài hòa được lợi ích của người lao động và doanh nghiệp. Đa phần các doanh nghiệp đã trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu dự kiến, khi thực hiện mức lương tối thiểu mới chủ yếu chỉ làm tăng chi phí đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc, đối với nhóm người lao động hiện nay đang hưởng lương thấp, phải điều chỉnh lại để bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu mới.

Mức lương tối thiểu theo giờ được Chính phủ ban hành lần đầu tiên vào năm 2022 (Nghị định số 38/2022/NĐ) và từ đó đến nay đều được xác định dựa trên cơ sở lấy mức lương tối thiểu tháng quy đổi tương đương ra giờ (dựa vào thời gian làm việc tiêu chuẩn quy định tại Bộ luật Lao động).

Theo Bộ Nội vụ, trường hợp lương tối thiểu tháng năm 2026 được Chính phủ thống nhất điều chỉnh tăng 7,2% để đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động thì mức lương tối thiểu giờ cũng cần phải được xem xét điều chỉnh.

Đối với nội dung điều chỉnh mức lương tối thiểu giờ tương ứng với lương tối thiểu tháng, Bộ Nội vụ đề xuất Vùng I là 25.500 đồng/giờ, Vùng II là 22.700 đồng/giờ, Vùng III là 20.000 đồng/giờ, Vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Bộ cho biết mức lương tối thiểu giờ chỉ là mức sàn thấp nhất để hai bên thỏa thuận, trả lương cho 1 giờ lao động. Hiện tại, mức lương tối thiểu giờ nêu trên chỉ tương đương với các mức lương thấp nhất đang được trả cho các công việc không trọn thời gian.

Khi áp dụng mức lương tối thiểu giờ nêu trên cơ bản sẽ không làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp (đa phần đã trả bằng hoặc cao hơn mức này), do đó không làm ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người lao động.

Vì vậy khi áp dụng sẽ tạo điều kiện cho người lao động cải thiện cuộc sống, tăng tính bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt, bán thời gian.

Mức lương tối thiểu giờ được xác định theo phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng sẽ không gây ra chuyển dịch thỏa thuận từ trả lương theo tháng sang trả lương theo giờ và ngược lại nên sẽ không gây ra sự xáo trộn về sử dụng, trả lương và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Qua số liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ thì hiện nay có 439 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng I chiếm 13,2% (439/3321), có 428 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng II (chiếm 12,9%), có 806 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng III (chiếm 24,3%) và 1648 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV (chiếm 49,6%).