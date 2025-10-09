Đề xuất điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu 7 địa phương tại TP.HCM

Ngày 9/10, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội, ông Nguyễn Bảo Cường - Trưởng phòng Lao động Tiền lương và Bảo hiểm Xã hội, Sở Nội vụ TP.HCM - đã trao đổi về đề xuất điều chỉnh phân vùng áp dụng lương tối thiểu cho một số khu vực thuộc địa bàn.

Ông Cường cho biết, theo dự kiến, Chính phủ sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1/5/2026. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã kiến nghị điều chỉnh nâng vùng lương đối với 7 địa phương hiện thuộc vùng III gồm: Xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Ngãi Giao, xã Nghĩa Thành, xã Long Hải, xã Long Điền và đặc khu Côn Đảo. Các địa phương này được đề xuất chuyển từ vùng III lên vùng II nhằm phản ánh đúng hơn điều kiện phát triển, mức sống và chi phí sinh hoạt thực tế.

Việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu đảm bảo công bằng đối với những khu vực có điều kiện kinh tế tương đồng: Ảnh minh họa.

“Qua tổng hợp, hầu hết cơ quan và địa phương đều thống nhất với đề xuất điều chỉnh. Việc này được xem là cần thiết, đảm bảo công bằng giữa các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng” - ông Cường thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận đề xuất, các đơn vị liên quan đã phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI - Chi nhánh TP.HCM) cùng UBND các địa phương có liên quan để lấy ý kiến đánh giá.

Theo phân tích của đại diện Sở Nội vụ TP.HCM, hiện nay các xã liền kề nhau nhưng lại thuộc hai vùng lương khác nhau, chênh lệch từ vùng I đến vùng III, dẫn đến thiếu hợp lý trong tính toán tiền lương và chi phí lao động. Một số địa bàn như Côn Đảo có chi phí sinh hoạt cao, giao thông cách trở. Do đó, việc nâng vùng sẽ giúp phản ánh sát hơn mức sống thực tế và hỗ trợ người lao động.

Cũng theo ông Cường, sau khi tổng hợp đầy đủ ý kiến, Sở Nội vụ đã trình UBND TP.HCM xem xét, thống nhất báo cáo các bộ ngành liên quan để đưa vào phương án điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu trong kỳ tới.